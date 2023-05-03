陸修徵兵條例 日媒：備戰台海衝突

中國大陸一日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。日經亞洲報導，條例的修訂反映北京正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的全面戰爭作準備。

大陸國防部發言人譚克非日前就「徵兵工作條例」的修訂說，這項條例著力構建「平戰（平時與戰時）銜接、快捷高效」的徵兵工作體系，為軍隊兵員補充和儲備、建設鞏固國防和強大軍隊提供有力制度保障。

中央社引述日經亞洲英文版報導，擁有近兩百萬兵力的大陸軍隊，原本對入伍期限有所限制。但新條例允許退役軍人可重新參軍，更容易回到原屬部隊或重拾昔日的職務，這可確保官兵具有作戰經驗。

新修訂條例還讓大陸軍方在緊急情況下更容易徵兵，並可根據所需兵員的種類調整徵兵條件和方式，以使補給運輸部隊能優先運送軍隊，便於迅速部署。

報導直指，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。相關的陸海空全面戰爭，可能需要中方動員退役軍人和現役軍人。

其中，曾在中共軍艦上操作武器和聲納、且豐富經驗的船員和戰鬥機飛行員特別有價值，因為培訓新的尖端技術人員需要時間。而操作近年來大舉擴充的機艦等裝備，像是第三艘航空母艦「福建艦」等，需要更多技術熟練人員。

報導指出，新版徵兵工作條例另一個重點是大學生。其中，允許各大專院校可在戶籍所在地或學校所在地，選拔學生入伍。此外，具有人工智慧及機器人技術等高科技專業的理工科學生，是新修訂條例側重的重點徵兵對象，因為太空衛星、網路、無人機、人工智慧及情報戰，是共軍特別關注及研究的領域。