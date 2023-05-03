港人外移 陸委會諮委籲台攬才

陸委會諮詢委員近日指出，港版國安法實施後，人才流失成為香港主要困境，新創產業或被粵港澳大灣區的深圳取代。諮委建議台灣爭取香港金融人才，協助推進台灣金融國際化。

陸委會日前就「後疫情時代香港經貿情勢發展觀察」舉辦諮詢委員會議。與會學者指出，港版國安法的實施已為香港帶來結構性的轉變，政治動盪及對新聞資訊的箝制，對香港的自由、民主乃至於經濟與金融都產生重大影響。

部分諮詢委員分析，港版國安法實施後，港府在政治及社會管控上，與中共保持高度一致；而中共人大的主動釋法及干預香港基本法，亦破壞香港法制的獨立性。

經濟方面，港府加大對企業的政治干預，例如政府標案加註國安條款的規範。但也有諮詢委員認為，目前香港仍是中國大陸資金進出國際的重要門戶，在經濟上仍占有重要地位，難以被大陸其他省市取代。

在人才及產業方面，有諮委指出，香港過往為國際人才匯集地，但在港版國安法實施後，人才流失及人才結構的改變成為香港面臨的主要困境，數據顯示，香港各大學排名及社會、政策、法治等學科排名，均呈現下跌趨勢。此外，目前香港各大專校院的中國大陸籍師生已占三分之一以上，已影響香港教育國際化的地位。

諮委並提到，香港產業結構以服務業為主，近年來港府雖大力推動新創產業，但長期而言，此項功能或被粵港澳大灣區的深圳所取代。對台灣而言，可積極思考相關留才攬才措施，例如研議爭取香港的金融人才，協助推進台灣金融國際化。

另據香港南華早報援引港教育局的數據指出，過去兩個學年度，香港流失了超過六萬四千名學生，而移民是這些學生流失的主因之一。