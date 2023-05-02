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五一小長假秦剛赴中緬邊境調研 強調推進中緬友好合作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
五一小長假秦剛現身在中緬邊境調研。 陸外交部官網
五一小長假秦剛現身在中緬邊境調研。 陸外交部官網

大陸外交部網站今天透露了大陸國務委員兼外長秦剛的行蹤，雖仍在五一小長假期間，這則訊息顯示秦剛人並沒閒著，他是在雲南的中緬邊境進行調研。陸外交部稱，他在調研時強調，要切實貫徹中共的二十大精神，維護中緬邊境穩定，推進中緬友好合作，不斷開創涉邊、涉緬工作新局面。

由於緬甸在前年發生軍事政變後，緬甸與全球主要大國的關係即跌落谷底，但軍政府與北京的關係一直為外界關切，秦剛此刻在中緬邊境調研，並釋出推進中緬友好合作的訊號，殊堪玩味。而去年緬北地區發生中國人被騙到當地從事詐騙事件，也顯示中緬邊境的管理出現若干漏洞。

陸外交部官網上這一並不長的訊息中顯示，秦剛實地查看了姐告國門、畹町口岸芒滿通道、瑞麗試驗區綜合展示中心和「一寨兩國」邊境社區，聽取基層單位和一線工作人員的意見建議。

秦剛表示，雲南處於對緬工作的最前沿，在促進中緬關係中發揮著獨特的作用。要堅持依法治邊，加強對《陸地國界法》學習宣傳和貫徹落實，完善黨政軍警民合力強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

他並說，要統籌邊境管理、邊貿發展、雙邊關係，促進中緬正常邊貿和人員往來，口岸能開盡開，加快跨境經濟合作區建設，以產能合作、園區建設為抓手推進中緬經濟走廊建設，助力兩國經濟社會發展。要在黨中央統一領導下，發揮雲南獨特優勢，做好地方外事工作，維護邊境和平安寧，維護中緬友好大局。

秦剛 外交部

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