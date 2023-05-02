香港通報1名男子確診猴痘 曾於4月來台

香港衛生署衛生防護中心5月1日通報，一名健康良好的34歲男子確診猴痘，為早前公布確診個案的密切接觸者。根據該名男子提供的資料，他曾於4月9日至15日到訪台灣。患者未曾接種猴痘疫苗，目前情況穩定。

根據香港衞生署衞生防護中心新聞稿，1日確診男子為4月29日公布確診個案的密切接觸者。中心4月30日安排男子入院接受檢疫，男子於同日開始出現皮疹。衞生防護中心公共衞生化驗服務處1日確認患者的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。

香港衛生防護中心正安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，兩人暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。

根據香港衛生防護中心官網訊息，猴痘是一種由猴痘病毒引起的疾病，症狀包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊癒。在過去的猴痘疫情中，患者死亡率介於1％至10％。

香港衛生防護中心稱，將把這起個案通報世界衛生組織，並呼籲香港市民尤其是暴露風險較高的人士採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物有密切接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡速就醫。

新聞稿稱，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，也不會經社交接觸傳播，良好的個人及手部衛生有助預防經接觸感染病毒。

香港衞生署已自去年10月5日起，為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃，包括：曾有高風險性行為，如擁有多重性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員等四類人士，可自願接種猴痘疫苗。