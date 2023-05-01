大陸在西沙群島開火鍋店 應對南海爭議再出招

中國大陸近日在具有主權爭議的南海西沙群島採取一項軍事以外的行動，據大陸知名軍事博主「南海的浪濤」發文，4月26日，三沙永興島第一家火鍋店—寬窄巷子三沙店，正式揭牌開業，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。南華早報稱，這是中國大陸為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，所採取的最新軟性措施。

據「南海的浪濤」發文內容和曝光畫面，這家寬窄巷子三沙店火鍋，是繼先前引進海南本土飲食品牌—椰語堂福山咖啡店後，大陸在永興島上又新增的一處商業服務場所，設有8個獨立包廂和5個室外桌位，能同時容納120人用餐。

據悉，這家火鍋店食材都由當日空運配送，一名駐島工作人員陳佳雯說，每個包廂設計都很有大陸「國潮」風範，「上的各種設施配備都越來越齊全了」。協助經營的一名副總經理王盼盼表示，寬窄巷子三沙店的開業致力於更好地服務三沙，豐富駐島軍警民的物質文化生活。

香港南華早報報導，南海是國際重要航道，北京以歷史「九段線」主張大部分的水域屬於中國大陸。西沙群島由約30個島嶼組成，永興島是西沙群島之宣德群島的島嶼，面積最大，除兩岸對其主權存在爭議外，越南也主張在該區域擁有主權。