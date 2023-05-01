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五一打虎 陸中紀委嚴防官員連假違規吃喝歪風反彈

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸中紀委旗下媒體發文，嚴防官員在五一小長假期間違規貪腐行為反彈。（取自澎湃新聞）
大陸中紀委旗下媒體發文，嚴防官員在五一小長假期間違規貪腐行為反彈。（取自澎湃新聞）

中共中紀委在「五一」假期間，持續加強反貪腐力度，除了近期一連通報逾百起違反「八項」規定的典型問題外，據中紀委旗下《中國紀檢監察報》1日刊文指出，要緊盯「五一」重要節點，嚴防違規吃喝歪風反彈，對頂風違紀行為露頭就打、從嚴查處。

報導稱，4月29日，大陸五一假期第一天，河南開封市紀委監委黨風政風監督室副主任張君浩就帶隊，會同相關職能部門同仁，前往茶餐廳、高檔飯店、公務接待點等重點場所開展違規吃喝問題監督檢查。

中國紀檢監察報文章指出，緊盯「五一」重要節點，大陸各地紀檢監察機關聚焦違規吃喝及其隱形變異現象，創新監督方式方法，加大監督執紀力度，對頂風違紀行為露頭就打、從嚴查處，堅決遏制違規吃喝歪風反彈。

報導還舉例，山東省聊城市紀委監委在節前公開發布針對違規吃喝問題的「一鍵舉報」二維碼（QR CODE）、舉報電話等，安排專人對反映公款吃喝等問題線索進行排查；重慶市合川區紀委監委也聚焦違規吃喝改頭換面、潛入地下等現象，在五一期間對風景名勝區、農村別墅、社區樓院的餐飲場所進行重點排查。

重慶市合川區紀委監委黨風政風監督室主任石磊坦言，一些農家樂容易發生違規吃喝問題。因此，在檢查期間，檢查組調取發票紀錄、訂餐訊息，檢查是否存在公職人員違規吃喝、「打白條」等情況。

在整治「酒杯中的奢靡之風」方面，黑龍江省齊齊哈爾市紀委監委聯合公安機關也展開為期5天的監督檢查，獲取中共黨員、公職人員酒駕醉駕問題線索，深入挖掘酒駕醉駕背後「四風」隱形變異問題。

酒駕 中紀委 中共

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