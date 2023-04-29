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香港疫情升溫日增萬例 急診室爆滿

中央社／ 台北29日電

香港COVID-19與流感疫情近期升溫，官方監測顯示本週感染情況較上週增加4成，推估每日新增確診近萬例，而且尚未達到高峰；公立醫院各急診室近日因此爆滿，每日求診人數逾6000。

今天是香港五一假期首日，景點與鬧區均現人潮。旅遊業預估3天假期，光是中國大陸赴港人數就超過60萬。

綜合香港電台、商業電台報導，香港醫務衛生局長盧寵茂今天在一個電視節目指出，目前香港整體COVID-19確診有上升趨勢，近期各類監測數據都顯示，感染情況較前一週增加約4成，推算每日確診已近萬人，超越去年8月底的夏季小型波幅。

不過盧寵茂強調，現在有95%市民已接種疫苗或曾確診，免疫屏障足以保護，目前沒有考慮重推口罩令等社交距離措施。

他又指出，香港本月初進入流感高峰，目前仍未到頂，流感住院和死亡個案有所上升，但對比過去的高峰期不算嚴重。按照過往經驗，平均要12至16週才會退卻。

香港政府專家顧問孔繁毅也指出，流感及COVID-19個案仍未達頂峰，預計要7至8週才到高峰。

香港醫管局表示，公立醫院急症室求診人數連續數天，每日超過6000，昨日更達到6255次，其中逾1100人經急症室入住內科病房。據報導，多間醫院急症室輪候時間超過5小時。

醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢表示，相信有關情況與近日流感及COVID-19個案增加有關，相關個案增加約一兩成，各個年齡層都有，大部分病情不算十分嚴重。

香港 流感 確診

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