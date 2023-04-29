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陸駐日大使吳江浩警告日本 勿被綁上分裂中國的戰車

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐日大使28日向日本示警，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。（圖／取自大陸駐日使館官網）
大陸駐日大使28日向日本示警，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。（圖／取自大陸駐日使館官網）

大陸駐日大使吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講，就台灣問題他指出，台灣問題「事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線」。他還強調，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。

據大陸駐日使館官網消息，吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講時，作出上述表示。就雙邊關係，吳江浩指出，當前中日關係新老問題集中凸顯，各類挑戰山雨欲來，必須切實管住管好。「希望日方重信守諾、言出必行，妥處歷史、台灣等重大原則問題，停止損害中方核心利益的錯誤行徑」。

吳江浩提到，「有些國家一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，實質是要我們吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果，我們不會讓這種圖謀得逞」。他還特別說，「鼓噪所謂『台灣有事就是日本有事』既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑」。

他認為，當前中日關係來到關鍵十字路口，面臨的是邦交正常化以來最複雜的局面，遇到的是未曾有過的新問題、新風險、新挑戰。他點名道，「美國對中國肆意抹黑、極限施壓，還拉攏脅迫其他國家圍堵遏制中國發展，成為影響中日關係的最大外部挑戰」。喊話雙方要確保兩國關係不偏航、不停滯、不倒退。

吳江浩指出，大陸從未把日本當作對手，更沒有當作威脅甚至敵人，「我們希望日方同樣如此」，並示警，如果日方基於將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」的政策，「那麼中日關係的根基將受到實質性損害，中日關係的健康穩定發展將無從談起」。

而就美日荷協議等涉及半導體議題，吳江浩則指，日方不久前宣布收緊半導體出口管制，「到底是不是針對中國，大家心知肚明」。他強調，日本在經濟上曾遭遇美國無理殘酷打壓，切膚之痛猶在，不應為虎作倀。如日方執意為之，失去的不僅是中國市場，還將搭上日本半導體產業的未來。他並透露，大陸將評估日方政策實際影響，不會坐視自身利益無端受損，「我們不希望看到中日雙輸，而某國竊喜的局面」。

吳江浩是3月21日抵達日本履新，接替前任大使孔鉉佑。到任月餘他密集拜會日本各界人士。

而大陸外長秦剛4月2日在北京與來訪的日本外相林芳正會談時也強調，「台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎」。他敦促日方「恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。

日本 半導體 美國

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