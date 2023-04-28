馬英九在希臘批蔡英文「違憲」 陸委會：順應中共說詞

前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇時，對兩岸關係表示，這不像俄烏關係，並援引《中華民國憲法》，指「九二共識」與《憲法》密切相關，且批評蔡英文總統違背《憲法》、至今沒有道歉。對此陸委會晚間回應深表遺憾，且強調馬英九「順應中共的說詞」，是國人無法接受的事。

陸委會28日晚間發布新聞稿回應馬英九在德爾菲經濟論壇兩岸論述。陸委會指出，馬英九「對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾」。

陸委會表示，政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。「馬前總統不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事」。

同時，陸委會還特別強調馬英九不應刻意忘記，2015年11月新加坡馬習會時，「他是接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的『一個中國，各自表述』的說法。如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？」