辜汪會談30年 陸學者：若有「一中」 其他表述也可考慮

1993年4月27日到29日的辜汪會談，近日迎來30周年，兩岸皆辦活動紀念，不過兩岸兩會仍未有交流與協商的開展。而大陸涉台學者劉國深指出，九二共識是兩岸最大的政治公約數，不過他也強調，「如果雙方能夠在一中原則上達成共識，我認為即使有其他表述方式也是可以考慮的」。

海基會26日舉辦座談會、海協會也在28日舉行座談會紀念辜汪會談30周年，此外，兩岸各自也有不少學者就辜汪會談30周年撰文、受訪。而相較於海基會座談會中，海陸兩會高層等人的談話，都沒有公開提到支持九二共識，大陸的官方與學者紀念此事則多強調九二共識的重要性。

大陸官媒中國新聞網27日引述廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深分析指出，到今天，辜汪會談簽署的協定大多都得到執行，「現在中斷的是兩岸兩會制度化協商管道，因為雙方缺乏共同的政治基礎」。他強調，過去30年經驗說明「九二共識」是兩岸最大政治公約數，「共識之下，雙方雖有分歧，但完全可以平等協商、互相包容」。他特別舉出前總統馬英九近期訪問大陸行程，深切體會到「九二共識復活了」。

劉國深還表示，如果民進黨方面能夠客觀、務實地正確面對「九二共識」，「他們所關切的一些問題是可以得到包容理解的，兩岸關係也必然會迎來新一波快速發展」，他補充指，「如果雙方能夠在一中原則上達成共識，我認為即使有其他表述方式也是可以考慮的，關鍵是一中」。

而新加坡聯合早報日前則引述上海東亞研究所助理所長包承柯分析指，1993年汪辜會談能夠舉行，承不承認兩岸曾在「一個中國」問題上有達成過共識，是兩岸官方接觸和協商交流的重要關鍵。

而對於2013年陸委會與國台辦首長互稱對方官銜以及2015年馬習會後，海基會與海協會「白手套」功能似乎下降，包承柯則認為，2013年時任國台辦主任張志軍主動與陸委會主委王郁琦見面溝通，是為了完成馬習會「這項政治任務的特殊案例」，他強調「海協海基兩會的協商機制沒有過時」。