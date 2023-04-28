尹錫悅讚美軍長津湖戰役奇蹟 毛寧打臉：被殲2.4萬人

韓國總統尹錫悅27日在美國會發表演講時提及韓戰歷史，他說，在過去一個世紀裡，美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由。美海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中突破中共軍隊12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般成果。這一說法成為今天大陸外交部例行記者會上被提問的議題，但卻被陸外交部發言人毛寧以數據駁斥。

毛寧回應說，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第八集團軍司令沃克中將也在混亂中翻車身亡。美國國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。

韓國總統尹錫悅在美國會發表演講時稱，在過去一個世紀里美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由。美海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中突破中共軍隊12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般成果。

毛寧回應記者提問時說，「我也注意到韓國領導人發表演講的相關內容。關於抗美援朝戰爭，我想強調的是，抗美援朝戰爭的偉大勝利，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家，任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱，倒行逆施，擴張侵略，必將碰得頭破血流。」

她說，希望有關國家多做有利於世界和平和發展的事情，不要重蹈覆轍。