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中印防長會見談邊境衝突 陸：應為和平穩定貢獻智慧

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部長李尚福27、28日赴印度出席上合組織防長會議，並與印度防長辛格進行雙邊會議。（取自印度國防部發言人 A. Bharat Bhushan Babu 推特）
大陸國防部長李尚福27、28日赴印度出席上合組織防長會議，並與印度防長辛格進行雙邊會議。（取自印度國防部發言人 A. Bharat Bhushan Babu 推特）

大陸國防部李尚福27、28日赴印度出席上合組織防長會議，並與印度防長辛格進行雙邊會議，雙方並就中印邊界衝突、中印關係交換意見。

此前，兩國曾於23日就邊界問題舉行第18輪軍長級會議，並一致同意保持密切溝通，以儘早找出雙方都能接受的處理方案。故此次李尚福與辛格會面，外界格外關注是否有效舒緩兩國緊張，並商議出可行解方。

中、印兩國國防部於會後各自發布新聞稿。大陸國防部表示，中印作為相鄰大國和重要發展中國家，兩國的共同利益遠大於分歧，並呼籲，兩國應以全面長遠的戰略眼光看待兩國關係和發展，為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

然而，印度國防部指出，辛格於會議中明確地向中方表示，中印關係的發展是「以邊境和平與安寧為前提」，辛格並重申，「違反現有協議已經侵蝕了雙邊關係的整個基礎」。

外界分析，印方希望各自退兵至2020年「加萬谷衝突」爆發前的駐紮位置，但中方只願維持現狀，故兩國對於中印邊境實際控制線（LAC）一直存有歧見，兩國對於如何處理邊境問題仍在僵局。

辛格說，「LAC的所有問題都需要根據現有的雙邊協議和承諾來解決」，但中方「違反現有協議已經侵蝕了雙邊關係的整個基礎」，並強調當「邊界脫離接觸之後自然會降級」。

大陸國防部則稱，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持溝通，並表示，需把邊界問題放在雙邊關係「適當位置」，以推動邊境局勢早日轉入常態化管控。

最後，大陸國防部強調，希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。

國防部 印度 李尚福

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