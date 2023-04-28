快訊

張國煒轟「一航廈一聯盟」不合理 王國材：早談過...是不是他忘記了？

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民日報評論文章抨擊個別國家阻撓俄烏和談

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
習近平(右)26日與澤倫斯基(左)電話會談後，人民日報發出評論強調續為解決烏危機發揮建設性作用。 Getty Images
習近平(右)26日與澤倫斯基(左)電話會談後，人民日報發出評論強調續為解決烏危機發揮建設性作用。 Getty Images

大陸國家主席習近平4月26日下午應約同烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。黨媒《人民日報》今天的三版刊登了一篇國際欄目「和音」的評論文章，標題即是「中國將繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」，宣示中國大陸對於和平解決烏克蘭危機的決心。

文章稱，國際社會高度關注此次通話，充分肯定中方在烏克蘭危機問題上始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。它說，烏克蘭危機全面升級以來，中方一直在為和平發聲、為和談盡力。習近平主席相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張。中方勸和促談的努力得到國際社會廣泛理解和認同。

評論稱，今年3月，習近平成功對俄羅斯進行國事訪問。兩國元首會談後簽署聯合聲明，強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。俄方高度評價中方立場，歡迎中方為此發揮建設性作用。中方的客觀公正立場、勸和促談行動得到俄烏雙方認同和支持。

它說，烏克蘭危機延宕下去對各方都不利，盡快停火止戰符合有關各方和整個世界利益，政治解決是唯一正確出路。今年4月，習近平與法國總統馬克宏舉行會談，同馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會晤時，重申中國始終根據事情本身的是非曲直獨立自主決定立場，強調中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。中方努力推動國際社會抓住各方理性的思考和聲音在增加的契機，為危機的政治解決積累有利條件。

文章表示，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。中方在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。

文章抨擊未點名的「個別國家」說，在烏克蘭危機問題上，中國光明正大，沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意推動停火止戰。然而，就在中方為和平盡力之時，「個別國家」處心積慮阻撓和談，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國，試圖將中國拉下水，這完全是出於地緣政治私利，完全違逆歷史潮流。誰在勸和促談，誰在火上澆油，世人有目共睹。

最後文章稱，歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中國將繼續堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊，同國際社會一道繼續為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

烏克蘭 習近平 馬克宏

延伸閱讀

習近平與澤倫斯基通話 烏克蘭學者：歷史性一刻

習近平致電澤倫斯基有何意涵？ 專家們這樣說

【Daily Podcast】美國佛州撤銷迪士尼「自治權」的訴訟爭議／習近平與澤倫斯基的中烏通話，講了些什麼？

習近平與澤倫斯基通話 陸學者：政治解決危機關鍵一步

相關新聞

陸辜汪會談卅周年座談會 張志軍強調九二共識政治基礎

中共中央台辦、國台辦與大陸海協會今天共同舉辦「辜汪30周年座談會」，大陸海協會會長張志軍在會中表示，辜汪會談為兩岸樹立了...

陸列民企賣國論、國進民退等十大「網路亂象」 將重點整治

據上海證券報報導，中共中央網路安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）秘書局近日發布通知，即日起啟動為期三個月的專項行動，...

宋濤：只要台灣認同九二共識兩岸談判就可恢復

大陸國台辦主任宋濤二十八日上午強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，台灣同胞關切的問...

人民日報評論文章抨擊個別國家阻撓俄烏和談

大陸國家主席習近平4月26日下午應約同烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。黨媒《人民日報》今...

兩岸機器人及智慧自動化產業 對接活動在鄭州舉行

兩岸機器人及智慧自動化產業對接活動27日在河南鄭州舉行，旨在推動兩岸機器人及智慧自動化產業深度融合。大陸中新社報導，此次...

內捲研究室／陸五一連假有多火？車票秒殺、民宿毀約、餐廳訂光

中國大陸今年「五一」小長假將從4月29日放到5月3日，這次假期究竟有多火熱？最直接的證據是火車票，4月19日五一假期收假日車票開賣當天，大陸鐵路訂票平台「12306」單日就賣出2209.7萬張票，餐飲業也全力備戰看出來，增加備貨量、聘僱打工人力，準備要「大幹一場」，然而許多人早早訂好的住宿卻頻出亂象，連中共黨媒《人民日報》也出手，批評業者「吃相太難看」，究竟大陸經歷三年封控的後第一個五一假期，發生了什麼事？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦