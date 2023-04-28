人民日報評論文章抨擊個別國家阻撓俄烏和談

大陸國家主席習近平4月26日下午應約同烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。黨媒《人民日報》今天的三版刊登了一篇國際欄目「和音」的評論文章，標題即是「中國將繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」，宣示中國大陸對於和平解決烏克蘭危機的決心。

文章稱，國際社會高度關注此次通話，充分肯定中方在烏克蘭危機問題上始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。它說，烏克蘭危機全面升級以來，中方一直在為和平發聲、為和談盡力。習近平主席相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張。中方勸和促談的努力得到國際社會廣泛理解和認同。

評論稱，今年3月，習近平成功對俄羅斯進行國事訪問。兩國元首會談後簽署聯合聲明，強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。俄方高度評價中方立場，歡迎中方為此發揮建設性作用。中方的客觀公正立場、勸和促談行動得到俄烏雙方認同和支持。

它說，烏克蘭危機延宕下去對各方都不利，盡快停火止戰符合有關各方和整個世界利益，政治解決是唯一正確出路。今年4月，習近平與法國總統馬克宏舉行會談，同馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會晤時，重申中國始終根據事情本身的是非曲直獨立自主決定立場，強調中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。中方努力推動國際社會抓住各方理性的思考和聲音在增加的契機，為危機的政治解決積累有利條件。

文章表示，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。中方在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。

文章抨擊未點名的「個別國家」說，在烏克蘭危機問題上，中國光明正大，沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意推動停火止戰。然而，就在中方為和平盡力之時，「個別國家」處心積慮阻撓和談，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國，試圖將中國拉下水，這完全是出於地緣政治私利，完全違逆歷史潮流。誰在勸和促談，誰在火上澆油，世人有目共睹。

最後文章稱，歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中國將繼續堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊，同國際社會一道繼續為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。