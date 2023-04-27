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陸外交部：已有1300多名大陸公民從蘇丹安全轉移

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（新浪新聞）
大陸外交部發言人毛寧。（新浪新聞）

隨著蘇丹局勢持續惡化，中國大陸星期三（4月26日）已派海軍艦艇到蘇丹撤離在蘇中國大陸公民。27日，大陸外交部發言人毛寧表示，已有1300多名中國大陸公民安全轉移。

毛寧表示，自蘇丹發生武裝衝突以來，堅決貫徹落實中共總書記習近平的重要指示精神，日夜奮戰，全力保護中國公民安全，周密組織撤離行動。截至目前，已有1300多名中國公民安全轉移，有的已搭乘中國軍艦船隻離開蘇丹，有的正在離開途中。

她表示，首都喀土穆以外，還有少量中國大陸公民，時刻關注着他們的安危，將繼續盡最大努力幫助他們。

毛寧還表示，在此次撤離行動中，秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民撤離。截至目前，已幫助5個國家的公民乘坐中國艦船撤離蘇丹，還有其他國家向中方提出協助撤離，中方將繼續盡可能予以協助。

中國外交部領事司司長吳璽26日在央視新聞稱，中共人民解放軍已緊急調動在亞丁灣護航的軍艦前往蘇丹，展開轉移撤離行動。截至目前，已有1100多名中國公民，當中包括香港特區居民從蘇丹安全撤離。中國是蘇丹內部衝突爆發以來有組織撤離人員最多的國家。她還稱，中國也將積極協助外國公民安全。

27日上午，中共解放軍軍「南部戰區」微信公眾號消息，目前在亞丁灣護航的是由南部戰區海軍派出的中國大陸海軍第43批護航編隊。編隊由導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦三亞艦以及綜合補給艦微山湖艦組成，攜帶艦載直升機兩架、特戰隊員數十名，任務官兵共700餘人。其中，南寧艦是首次執行護航任務。

蘇丹 毛寧

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