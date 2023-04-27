秦剛會晤中亞五國外長 將共建「一帶一路」

中國大陸持續鞏固與中亞國家的關係。中國—中亞五國外長第四次會晤27日在西安舉行，大陸外交部表示，大陸外長秦剛與中亞五國外長就共同關心的問題交換意見，各方坦誠友好、會晤富有建設性。六國並達成堅持睦鄰友好、堅持團結互助、堅持互利共贏等多項共識。

秦剛27日於陝西西安與哈薩克外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、土庫曼副外長哈吉耶夫、烏茲別克外長賽義多夫等舉行會談。

大陸外交部指出，六國外長皆充分肯定過去十年，中國與中亞國家合作「一帶一路」的成果，並決定繼續按照共商、共建、共享和互利共贏原則，推進「一帶一路」的合作。各方支持進一步完善「中國—中亞」機制建設，在重點領域成立相應合作平台。

針對完善「中國—中亞」機制，大陸外交部稱，六國在涉及彼此主權、獨立、安全和領土完整等核心利益問題上，會相互堅定支持，並堅決反對外部勢力干涉六國內政。

另就區域安全穩定議題，陸外交部強調，中國與中亞國家在重大國際和地區問題上立場相同或相近，將在聯合國等多邊機制框架下保持密切協作，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則以及其他公認的國際法準則，倡導捍衛多邊主義，維護國際公平正義。

就六國預計合作交流的內容，大陸外交部表示，六國皆支持提升經貿和投融資合作水平，加強海關和檢驗檢疫合作，推動貿易便利化；一致同意拓展農業、新能源、電子商務、綠色和數位經濟、高科技等領域合作，持續創造合作亮點；也將推動較於、科技、文化、旅遊等人文合作領域的交流，加強中國—中亞關係的社會和民意基礎；並合作打擊恐怖主義、分裂主義、跨國有組織犯罪和網絡犯罪等。

此外，大陸外交部強調，互聯互通是中國同中亞國家合作的優先方向，將全面落實《關於深化中國—中亞互聯互通合作的倡議》，將公路、鐵路、航空、口岸等，打造成為立體化、綜合性互聯互通網絡，為人員往來和貨物流通提供更多便利條件。

中國—中亞外長會晤曾於2020年7月、2021年5月、2022年6月舉辦。最終各方商定，未來外長會晤每年舉辦一次。中國為一方，中亞國家則按國名首字母排序為另一方，雙方輪流舉辦，另視需要舉辦「中國—中亞五國」外長非例行會晤。

此前，25日大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧曾表示，此次外長會晤將就「中國—中亞五國」元首會晤機制進行討論，但在27日外長會晤後的新聞稿上，沒有見到相關的描述。