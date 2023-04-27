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離家20年！旅美貓熊丫丫預計27日下午5時抵滬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
借展美國田納西州孟菲斯動物園已20年的的貓熊「丫丫」，健康狀況一度引發大陸民眾關注。圖為本月25日所拍攝「丫丫」的近況 。（新華社）
借展美國田納西州孟菲斯動物園已20年的的貓熊「丫丫」，健康狀況一度引發大陸民眾關注。圖為本月25日所拍攝「丫丫」的近況 。（新華社）

旅居美國20年的大貓熊丫丫，在美國當地時間26日啟程，離開田納西州孟菲斯動物園，踏上返回中國大陸旅程。預計27日下午5時左右抵達上海。

孟菲斯動物園在社交媒體推特上發文告別，「大貓熊丫丫開始了她的回國之旅……20年過去了，丫丫已經像（我們的）家人一樣，孟菲斯動物園的工作人員和當地社區都會非常想念她。我們祝她一切順利。」

大陸央視報導，據專家介紹，丫丫目前食慾良好、體重穩定，回國後將會進行相關檢疫，這主要是為了檢疫丫丫是否攜帶一些未知的疾病或病菌。

按相關規定，隔離檢疫的時間一般是30天，隨後北京動物園會派工作人員來接丫丫，上海動物園將提供協助。

到達北京後，丫丫將和著名的「越獄份子」大貓熊萌蘭做鄰居，萌蘭十分活潑外向，跟已經進入暮年的丫丫作伴，也是別樣的搭配。

齊魯晚報報導，今年2月先行在孟菲斯動物園去世的另一隻大貓熊樂樂的血清和精液樣本，也將由孟菲斯動物園直接運輸至上海動物園。

大貓熊丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。1999年4月，美國孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向大陸租借兩隻大貓熊。

2003年4月7日，丫丫與樂樂抵達美國孟菲斯動物園。2013年，在為期10年的協議到期後，中美兩國再將租借期延長10年，至2023年4月到期。

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