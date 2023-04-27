和習近平通電話後 陸媒：感覺澤倫斯基舒了一大口氣

大陸國家主席習近平26日應邀與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，引起國際社會高度關注。對此，具大陸官方背景的微信公眾號《牛彈琴》指出，「打完這通電話，澤倫斯基信心滿滿，也應該看到了中方的善意和誠意」，「感覺澤倫斯基舒了一大口氣」。

《牛彈琴》這篇文章指出，習近平與澤倫斯基通話後，從中烏雙方發布的聲明、訊息中可以看見一些「不尋常的細節」。大陸外交部官方新聞稿稱習近平「應約」，而有了這通電話。《牛彈琴》稱，澤倫斯基過去多次表達與中方通話的願望，顯示通話應為「應烏克蘭的約」，「時機成熟，電話便響了」。

另，大陸官方新聞稿稱習近平「讚賞」澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，並「感謝」烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。

文章寫道，中國人講究恩怨分明，雖然協助撤僑已是一年多前的事，「但烏方的作法，中國人一直記在心頭」。中方新聞稿亦提到，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎，文章稱，這本是中國一貫的立場。

「勸和促談」是習近平在26日通話中，對烏克蘭危機表明的立場。習近平曾就烏克蘭危機提出「四個應該」、「四個共同」與「三點思考」，大陸外交部並依此於今年2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」。

習近平告訴澤倫斯基，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。」

《牛彈琴》稱，就烏克蘭問題，習近平提出中方「既不、也不、更不」，還表明願意積極「勸和促談」，中方作為顯然「光明正大」，那麼「是誰隔岸觀火、誰拱火澆油、誰趁機牟利，這就是藝術，澤倫斯基，你應該清楚吧」。

對於外界擔心，俄烏局勢升溫可能演變成核武衝突，習近平在26日通話中也表明「核戰沒有贏家」。文章指出，同樣的話習近平也曾於3月「習普會」上與俄羅斯總統普亭說過。

此次通話的另一焦點是，習近平宣布將派「中國政府歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

文章說，「中國有很多特使，他們除了加強中國與相關國家的關係，也幫助敵對國家彌合分歧。」舉例來說，沙烏地阿拉伯和伊朗能達成歷史性和解，恢復雙方邦交關係，特使發揮一定功能。「現在，中國特使又要去俄羅斯和烏克蘭了。重任在肩，世界矚目」。

另一方面，澤倫斯基與習近平通話後表示「很有意義」，並重申「一個中國」政策。

《牛彈琴》在文章中稱，「中國的巨大影響力，烏克蘭看在眼裡，至於一中政策，澤倫斯基對於中國的紅線在哪，也做出明確保證」。澤倫斯基也於中烏熱線同日，任命烏克蘭新任駐華大使，文章稱，「打完這通電話，澤倫斯基信心滿滿，也應該看到了中方的善意和誠意」，「感覺澤倫斯基舒了一大口氣」。

新華社報導，澤倫斯基在電話中向習近平就中方提供的人道主義救援表達感謝，表示歡迎中方為恢復和平，通過外交手段解決危機發揮重要作用。此前在3月的「習普會」，普亭也曾說歡迎中國對烏克蘭問題發揮建設性作用。文章說，「能同時贏得俄烏這樣的期待，環顧世界，估計也就中國了」。