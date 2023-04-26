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富察因返陸註銷戶籍被捕？陸委會：政府從未要求親自辦

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會26日指出政府從未要求親自返陸辦理註銷戶籍。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會26日指出政府從未要求親自返陸辦理註銷戶籍。（圖／聯合報系資料照片）

對於八旗文化總編富察（李延賀）被捕一案，大陸國台辦26日指出他涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正在接受國家安全機關調查。陸委會則表示，對於本案的處理，政府會運用一切方法及管道，在尊重家屬意見前提下，提供最貼切的關懷與協助。對於外界疑慮，陸委會還強調，政府從未要求當事人必須親自返陸辦理註銷大陸戶籍。

由於外界關注李延賀是否因為台灣對陸配的入籍政策，才會導致返陸被捕，陸委會則強調，兩岸通婚已逾30年，依兩岸各自規定均採單一戶籍制度，以避免當事人在兩岸間存有雙重身分，導致造成權利義務衝突。

陸委會指出，取得在台定居許可的陸籍配偶，依我方規定須繳附註銷在陸戶籍相關證明文件，「但政府從未要求當事人必須親自返陸辦理」。陸委會強調，若個案有基於特殊因素或人身安全等考量，以至於不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助。

根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第30條規定，申請定居的大陸地區居民必須出具「喪失原籍證明之公證書」。

而陸委會2022年4月出版的「辦理兩岸公、認證與文書驗證實用手冊」則提到，喪失原籍（註銷戶籍）證明應向大陸公安部門辦理後，持該證明正本向大陸涉台公證處辦理公證書；未能於許可定居之翌日起3個月內繳附者，撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

另外針對台灣民族黨副主席楊智淵在大陸被以「分裂國家罪」逮捕，大陸國台辦26日指出，司法機關依法追究台獨分裂分子刑事责任，「進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘」。對上述說法，陸委會則批評中共「企圖藉延伸內部法律之域外效力或透過長臂管轄，妄想迫使台灣人民進行自我審查」。

陸委會26日指出，楊智淵係在台灣依據《中華民國憲法》行使相關自由權利，完全合法無罪。陸委會批評中共，企圖藉延伸內部法律之域外效力或透過長臂管轄，妄想迫使台灣人民進行自我審查、製造寒蟬效應，「台灣人民不會接受，更不受中共恐嚇，我方堅持捍衛台灣的自由、民主與人權」。

陸委會還批評指，獨裁政權所謂之「嚴格依法辦案」，實質上是「恣意濫法逮人」。喊話大陸應先做到讓楊智淵與其家屬通話、探視。陸委會強調，政府將持續與相關遭限制人身自由案件之國人家屬保持聯繫，並提供必要協助，再次呼籲陸方儘早釋放我國人安全返台。

陸委會 台灣人 中共

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