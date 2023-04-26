美議員點名制裁阿里雲、華為雲 大陸外交部回應了

針對美國9名共和黨參議員以所謂擔憂國家安全為由，敦促拜登政府對華為雲和其他中國提供雲服務的廠商進行制裁。大陸外交部發言人毛寧26日表示，中方一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國大陸企業。

據路透社所見信函，9名美國共和黨籍聯邦參議員組成的團體以國家安全疑慮為由，26日促請拜登政府對華為公司旗下的華為雲和其他中國雲端運算平台施以制裁。參議員在信中還要求拜登政府將阿里雲也納入商務部的出口管制名單。

對此，毛寧26日在大陸外交部例行記者會上表示，這種人為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終也將損害美國消費者自身的利益。

這封信件由以參議員海格提（Bill Hagerty）為首，寫給美國商務部、國務院和財政部，並有另外8名參議員共同簽名連署。據報導，信中寫道，中國的雲計算公司「越來越頻繁地與外國實體打交道，有些甚至是受到制裁的公司，這直接挑戰了美國、我方盟友及夥伴的國家和經濟安全利益」。

美參議員敦促拜登政府「使用所有可用途徑」，包含「透過制裁、出口限制和投資禁令」，對這些公司採取「果斷行動」，並進一步調查中國的雲計算服務公司。

美參議員表示，阿里巴巴於2015年在加州開設兩個雲資料中心，該單位與中國大陸軍方關係密切，因此構成「明顯且持續的國安威脅」，呼籲美國財政部應將其加入中國軍工企業黑名單。對此，阿里雲尚未發表評論。

其他遭點名的中國大陸雲服務提供者，還包括百度雲和騰訊雲。這些參議員敦促拜登政府對這些中企採取進一步的調查或行動。