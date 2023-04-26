憶辜振甫 劉德勳：辜老中華文化對大陸占盡優勢

辜汪會談30周年到來之際，海基會搶在大陸海協會之前，舉辦座談會形式的紀念活動，而出席與談的前海基會副董事長劉德勳則回憶與前海基會董事長辜振甫相處的經歷，直言對他人生最大的啟示是辜振甫的中華文化特質，在兩岸文化競爭中，對大陸占盡了優勢。

劉德勳26日出席海基會紀念辜汪會談30周年座談會時，表示他是辜振甫生前在海基會最後的副董事長兼秘書長，也隨辜振甫去過1998年上海的辜汪會晤。劉德勳指出，從辜董身上學到他超越政治，充分把他身上中華文化的特質發揮到極致，且用中華文化的方式，讓兩岸這麼高的政治活動，改成為一種文化（性質），且兩相在文化過程中的競爭，辜老占盡優勢，「這是對我人生最大的啟示」。

他還引用辜振甫在辜汪會談、辜汪會晤時所用的詩句「但知春意發，誰識歲寒心」，表示要能夠熬過冬天風霜冰雪才可能贏來兩岸春回大地。認為如何讓彼此減少敵意、爭取和平所能發揮的功能或空間，是目前雙方必須做為首要課題的內容。

前國安會副秘書長張榮豐則分享他擔任兩岸密使的經歷。他指出1991年時任總統李登輝宣布終止動員戡亂，兩岸開始大規模交流但毫無秩序，「那時候密使滿街走，每個人都到北京去講自己的構想，大家都想當季辛吉，李總統問我怎麼那麼多密使，我統計一下有13位」。

而當時大陸第七屆全國人大常委、前中共中央委員、新華社香港分社社長許家屯叛逃到美國，張榮豐在美國訪問他，「裡面證實因為很多人給錯誤訊息，有一度兩岸緊張到幾乎要打仗」，兩岸的密使發展才有比較大的進度。

他指出，一開始在香港跟對方會談，因為中間人南懷瑾先生「他有他的個人利益，後來這條線我們就切斷」，由張榮豐跟曾永賢負責聯繫第二個管道，最後與共軍總政治部聯絡部長葉選寧、大陸國家主席楊尚昆等人在北京見面。他指出，我們背後是一個小組，有殷宗文、黃昆輝等人，丁懋時也知道這條線。「這些私底下的溝通有一些共識以後就會浮到檯面上，變成辜汪會談」。

而張榮豐在現場還分享一個「最近解開的謎」，他指出，兩岸都相信曹聚仁是第一代密使，但最近有個朋友給他看四張照片，是老蔣總統故鄉照片，背後是老蔣總統用紅鉛筆寫的，「此為匪諜曹奸所寄，那幾張照片解開這個謎」。

不過，曹聚仁是兩岸第一代密使之事，近年被不少研究所證實。如美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭曾根據兩蔣日記內容揭露，曹聚仁1958年11月曾代表北京向台北提議，以1949年被中共俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，來交換張學良，以及中共願出價2億美元購買遷台故宮文物。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則在交流時間指出，兩岸共同確立人民、老百姓就是交流主體，在這大原則架構下，雙方若能盡早恢復談判對話協商，應是兩岸民眾所樂見。他強調，當年建立海基海協這套「具有兩岸特色的協商機制」，就是確保高度政治分歧與兩岸人民權益中最好的平衡點。相信疫情後面對的許多問題，兩會機制仍具有時代意義。