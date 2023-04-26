楊智淵被陸逮捕「情況特殊」？李明哲警示：不到中國不代表沒事

中國最高人民檢察院週二（4月25日）宣布，以「分裂國家罪」起訴並批准逮捕台灣民族黨副主席楊智淵，引起台灣人權工作者一片譁然。

「楊智淵是第一個被以這個罪名起訴跟逮捕的台灣人，這滿令人擔憂的。」國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，分裂或顛覆國家罪在中國刑法屬於重罪，因此楊智淵恐面臨長年刑期，或甚至在關押期間「受到身體及精神上的虐待」。

去年8月，楊智淵遭中國以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」為由拘捕。時機點恰逢時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）高調訪台之後，令外界揣測北京當局可能有意恫嚇台灣。

「中國一再去擴張它的法律管轄權，或者是說對愈來愈多境外、境內人士進行任意逮捕，」邱伊翎告訴DW。

中國國台辦26日也針對楊智淵案做出回應，稱此舉旨在進一步敲響「嚴懲台獨分裂勢力的警鐘」。此外，日前傳出已與外界失聯一個多月的台灣「八旗文化」出版社總編輯富察（本名李延賀），也經國台辦證實正因「涉嫌從事危害國安的活動」而接受北京調查。

楊智淵案「情況特殊」

楊智淵現年33歲，曾以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，共同創辦台灣民族黨，此前還曾加入民進黨。然而，台灣《聯合報》25日引述匿名的國民黨及民進黨人士說法稱，楊智淵「一下接觸藍，一下接觸綠」，政治立場不明，去年疑似因為債務糾紛才前往中國，後來都在當地教圍棋，突然被捕「實在是很冤枉」。

曾被中國以「顛覆國家政權罪」判刑入獄的台灣人權工作者李明哲告訴DW，楊智淵案狀況特殊，因為他「沒有批評過中國政府」，且北京對他所提出的指控活動「都是發生在台灣」，包含表達政治主張跟參與政黨。

「他並沒有在中國境內做出任何違反當地法律的事情」，李明哲強調，但北京當局「將楊智淵在台灣所做的行為，當作他在中國的犯罪」。他認為，這代表中國政府已經跳脫過去的做法，不只是在政治層面對台宣示主權，同時也正在「用法律判例正式併吞台灣」。

2017年，李明哲因「涉嫌顛覆國家政權罪」遭起訴並判刑5年。他以自身為例，稱自己當時曾多次進出過中國、與異議人士有所接觸，「但楊智淵完全沒有，這當然是中國的長臂管轄」。

「不到中國不代表沒事」

既楊智淵及富察被捕事件之後，李明哲表示這令許多在台的中國異議人士感到緊張。他告訴DW：「中國對台灣的打壓未來會無所不在，而且不是你不到中國就沒有問題。」

他指出，中國近期開始「利用雙邊或多邊機制，要求引渡在海外主張台獨的人士」，並採取「缺席審判制度」，即儘管中國政府暫時「抓不到你」，但是法院仍可進行審判並對被告「終身究責」。李明哲說，這將嚴重 「影響台灣人未來的自由」。

去年8月，楊智淵被捕消息傳出的前一天，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津即在中國官媒《人民日報》一篇題為「大陸針對台獨挑釁強化制裁措施」的文章寫道：「大陸方面可通過雙邊或多邊國際刑事司法協助機制將『台獨』頑固分子緝拿歸案、繩之以法。即使有些人暫時無法緝拿歸案，也可依法對其進行缺席審判、定罪量刑。」

台灣陸委會25日表示，近來一再發生類似案件，中方恣意逮捕台灣民眾，「嚴重傷害我國人權益，製造恐懼」。陸委會提醒台灣民眾前往中國之前，「應認知中國大陸對於人身安全隨意侵害習以為常」。

國際援助成關鍵

25日，陸委會也發表聲明指，自楊智淵遭關押將近一年來，台方已多次呼籲中方「儘速安全釋放」他，並表達此舉「不利兩岸間交流互動」，但中方「均無正面回應」。同時，陸委會也強調，政府均有掌握楊智淵案件的進度，並與家屬保持密切聯繫。

邱伊翎分析，先前處理李明哲案時，家屬高調請求國際伸援，最終國際援助也順利奏效，但在未取得楊智淵家人或當事人同意的情況下，人權組織無法貿然行動，但也尊重楊智淵家屬目前維持低調的做法。

她強調，當家屬保持低調，政府的協助便相當重要。她呼籲台灣政府應謹記過去經驗，刻意在相關外交場合展現對這些個案的關注度，引起歐盟、聯合國等組織的重視。

「從逮捕、起訴、關押人的方式，我們都認為中國的做法完全不符合國際人權法。」邱伊翎補充道，中國政府所謂的極端分子，「在我們看來，只是一個出版業的編輯（指富察），以及一位參選過立法委員的台灣人（指楊智淵）。」

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