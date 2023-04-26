陸外交部：勸瓜地馬拉不要跟台灣「沆瀣一氣」

瓜地馬拉總統賈麥岱近日訪台，並在立法院演講時說「中華民國是唯一且真正的中國」。大陸外交部發言人毛寧26日在記者會上，提及台灣援建瓜地馬拉醫院出現涉貪案件，抨擊民進黨援建瓜地馬拉醫院「金元外交」，實質是為「台獨」分裂服務，還「奉勸」賈麥岱政府，不要為一己之私和台灣沆瀣一氣。

毛寧表示，這不是瓜地馬拉第一次曝出涉台的貪腐案件。她抨擊，民進黨打著鞏固邦誼的旗號，拿著台灣人民的血汗錢濫施「金元外交」，實質是為「台獨」分裂服務，不僅損害台灣人民的實際利益，而且成為助長有關國家腐敗的溫床。

毛寧稱，中方也奉勸賈麥岱政府，不要為一己之私和台灣當局沆瀣一氣。她說，台灣當局搞「金元外交」到底誰受益？瓜地馬拉人民的眼睛是雪亮的，「承認一個中國原則才是順應國際大勢，實現國家發展符合人民利益的正確選擇。」

另就英國外交大臣柯維立25日發表外交政策演講時關切台海穩定，警告若台海爆發戰爭，半導體產業可能遭受的破壞將對全球都產生影響，希望台灣問題得到和平解決，任何一方不應單方面採取行動改變現狀。

毛寧回應說，台海的現狀是「兩岸同屬一個中國」，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。英方如果希望保持台海和平穩定，就應當嚴格恪守「一個中國原則」，堅決反對「台獨」分裂行徑。

她重申，台灣、香港、新疆問題純屬「中國內政」，不容任何外部勢力干涉。中方敦促英方謹言慎行，停止「無端指責中國、干涉中國內政」，多做有利於中英關係發展、有利於世界和平穩定的事情。