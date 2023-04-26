中國貿促會示警：全球經貿摩擦高位上揚

中國貿促會26日公布「全球經貿摩擦指數」數據顯示，今年1、2月，全球經貿摩擦指數分別為150和239，均處高點，表明全球經貿摩擦衝突仍處於「高位上揚」趨勢。

「全球經貿摩擦指數」是由中國貿促會編寫的監測指數，指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施五大領域。

據中國貿促會，分國家來看，1月引發全球經貿摩擦衝突的主要國家有俄羅斯、印度、土耳其、美國、印尼，2月為加拿大、俄羅斯、印度、印尼、巴西等。

分項目的話，中國貿促會說，進出口限制措施、進出口關稅措施和技術性貿易措施的指數在1月、2月均位居前三，處於高點。

上述貿易措施涉及領域方面，中國貿促會表示，1月全球經貿摩擦主要涉及各類蔬菜、水果、堅果、穀物、肉類及各類動物產品、鋼鐵製品。2月則主要涉及各類電機電氣設備、機械器具、礦物燃料、塑料製品、特殊交易品以及水果和穀物等產品。