衛福部將率團赴日內瓦爭取WHA觀察員 國台辦：徒增笑柄

第76屆世界衛生大會（WHA）5月下旬將於瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元26日表示，目前台灣雖尚未收到WHA邀請函，但屆時將親自率團赴日內瓦，爭取成為觀察員，以及友邦、理念相近國家等最大國際支持。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，台灣參與WHA的政治基礎已不復存在，「現在謀求蹭會，只是徒增笑柄。」

大陸國台辦26日召開例行記者會，陸媒提問國台辦發言人朱鳳蓮對衛福部預計行動的看法。朱鳳蓮表示，關於台灣參與世界衛生大會的問題，陸方已多次表明立場，最核心的是要堅持「一個中國原則」。

朱鳳蓮說，在「一個中國原則」的基礎上、在兩岸關係和平發展的大背景下，通過兩岸協商，台灣才能在2009年至2016年期間，以「中華台北」名義、觀察員身份參與世界衛生大會。

朱鳳蓮接著批評，民進黨當局上台後，頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎。她說，民進黨的作為導致台灣參與世界衛生大會的政治基礎已不復存在。

最後，對於衛福部長薛瑞元將親自率團赴日內瓦的消息，朱鳳蓮說：「現在臨近世衛大會前夕，他們（台灣）又謀求蹭會，只會是徒增笑柄。」