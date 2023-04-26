辜汪30年！陸委會拋蔡2016年就職演說 盼對岸「用心理解」

辜汪會談30周年到來之際，海基會舉辦座談會，而陸委會也有眾多高層出席，陸委會副主委詹志宏代替陸委會邱太三致詞時，重新提到2016年蔡英文總統就職演說的兩岸論述，並喊話大陸當局「用心理解」。陸委會拿出2016年蔡英文總統就職演說的兩岸論述，在近期並不常見。

海基會26日上午假該會大樓公亮廳舉辦「辜汪會談」30週年─回顧與前瞻座談會，陸委會副主委詹志宏、梁文傑、陸委會法政處長周鳴瑞等官員皆出席。

陸委會主委邱太三原訂將親自出席，但因赴立法院備詢而改由詹志宏代為宣讀致詞。詹志宏表示，兩岸事務複雜敏感、經緯萬端，兩岸互動往來需要相互尊重與理解，30年前經由兩岸官方授權與委託，海基會辜董事長與中國大陸海協會汪道涵會長在新加坡進行兩會領導人首次會談，並以兩岸兩會名義簽署四項協議，「確立擱置爭議、務實協商典範，這是兩岸兩會交往互動重要大事，更樹立協商里程碑」。

他指出，30多年來經由雙方共同努力，兩岸總共達成28項協議，其中27項是海基會海協會簽署，26項已經完成各自內部程序生效實施，為兩岸交流合作奠下重要基礎，這些年來雙方已經累積可觀成果，需要共同維護跟珍惜。

接著，詹志宏指出，蔡總統在2016年就職演說特別強調，我們政府根據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及相關法律處理兩岸事務，並在尊重歷史事實及既有政治基礎上，堅定維護兩岸現狀。他強調，「這是極其善意的政策宣示，我們期盼大陸當局能用心理解，也始終認為雙方應該秉持擱置爭議相互諒解思維坐下來談，唯有溝通對話才能化解爭議，避免誤判，這是當年辜汪會談給予兩岸互動最重要啟發」。

最後詹志宏提到，維持兩岸和平穩定是雙方共同責任，呼籲中共務實面對中華民國存在事實，以及兩岸互不隸屬客觀現狀，尊重台灣人民堅持民主自由核心理念，以理性平等，相互尊重態度，溝通化解雙方分歧，希望兩岸都能不忘初衷，秉持30年前辜汪會談相互諒解擱置爭議精神，早日全面恢復兩岸制度化管道，為兩岸各領域健康有序交流互動創造條件，也為兩岸人民謀求最大福祉。

此外，詹志宏還表示，自己參與兩岸工作30年來承蒙在座貴賓很多的指導跟協助，「我永遠感念在心」。他提到，四位與談貴賓都是他從事公職以來非常重要的指導老師，張榮豐是策略規劃指導老師，吳安家指導其進入中共研究領域，江春男是世界觀的指導老師，劉德勳是其人生處世哲學指導老師，自己多年來隨身攜帶劉德勳送給他的箴言。

海基會此次紀念辜汪會談30周年，除陸委會官員外，還有趙春山、張五岳等多位知名兩岸學者出席，此外據了解，也有海基會顧問、財經法律顧問出席，不過現場不論海陸兩會高層發言、與談人講話與學者發言階段，都無一人提到「九二共識」，僅有陸委會邱太三的致詞稿對「尊重歷史事實」有所描繪。

根據總統府公布的蔡英文總統2016年就職演說的原文，當時她提到，「兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制。1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」。