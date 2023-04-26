辜汪會談30周年 李大維：兩岸溝通停滯只會猜忌誤判

辜汪會談30周年即將到來，海基會26日舉辦座談會予以紀念，在對1993年4月27日辜汪會談的描述上，海基會董事長李大維強調，30年前辜汪兩位先哲「在不設任何政治前提的情況下面對面會談，這樣的精神與原則在30年後更值得我們深思」。他強調，兩岸的溝通停滯只會帶來猜忌與誤判，再度喊話大陸以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。

海基會26日上午在公亮廳舉辦「紀念辜汪會談30周年—回顧與前瞻」座談會，李大維致詞時指出，辜振甫先生與汪道涵先生於1993年4月27日在新加坡舉行「辜汪會談」，並簽署四項協議，為兩岸制度化聯繫會談奠立基礎。

李大維說，回顧30年前「辜汪會談」最重大的意義，在於兩岸政府為了保障雙方人民權利，願意授權讓兩會建立制度性的聯繫會談，就相關的事務性議題進行溝通協商，其中最關鍵的就是彼此願意遵守「擱置爭議，相互諒解、務實協商」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。30年前辜汪兩位先哲能夠「以民為念、人民優先」，在不設任何政治前提的情況下，面對面會談，彼此務實的交換意見，積極提出解決人民困難的方案，這樣的精神與原則在30年後更值得我們深思。

就海基會目前的業務，李大維指出，兩岸文書驗證工作在海基會的業務佔比中將近一半，海基會今年第一季處理兩岸民眾的服務案件達8萬2,794件，年增49.37%。他強調，隨著疫情趨緩，兩岸交流逐漸回溫，未來因交流衍生的問題將會越來越多。「我們不希望兩岸的溝通停滯，因為這樣只會帶來猜忌與誤判，而猜忌與誤判正是衝突產生的不穩定因子」。

李大維再度喊話對岸，兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害，「期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係」。

稍早李大維並與海基會副董事長邱垂正、海基會兩位副秘書長高建智、蔡孟君和中華文化總會副會長江春男等人一同到海基會一樓聯合服務中心參觀。

李大維在受訪時就楊智淵與富察案指出，這是非常重要的案例，「海基會基於職責，我們也跟相關機關密切協調中」，他強調，目前面對一些現實，兩岸問題不會是單純問題，兩岸即使是小問題也都可以非常複雜、困難，「我也不敢保證這段時間會持續多久，但政府一定有所作為」。他還提到，「跳探戈要兩個人跳，也不能只有單方面積極，要兩方面非常認真、努力，才會有成果」。