強調九二共識　陸國台辦：28日辦辜汪會談30周年座談會

1993年4月，時任海基會董事長辜振甫，和時任大陸海協會會長汪道涵在新加坡舉行「辜汪會談」，我海基會今日上午舉辦座談會紀念。至於大陸方面，國台辦26日宣布，將於28日在北京舉辦「紀念汪辜（我稱辜汪）會談30周年座談會」，並強調該次會談，彰顯了「九二共識」作為兩岸協商基礎的重要地位，會談及其成果，有力推動了兩岸關係改善和發展。

對於辜汪會談滿30周年，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，辜汪會談是1949年以後兩岸雙方首次以受權民間團體名義舉行的高層會談，標誌著兩岸關係發展邁出了歷史性的重要一步。

她說，辜汪會談順應了兩岸關係發展的歷史潮流，開啟了兩岸高層接觸對話和平等協商的先河，體現了以對話取代對抗、以協商促進合作的精神，彰顯了「九二共識」作為兩岸協商基礎的重要地位，說明了「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好自己的問題。她說，會談及其成果，有力推動了兩岸關係改善和發展。

朱鳳蓮表示，辜汪會談及其後兩岸關係的曲折發展歷程表明，反對「台獨」、堅持「九二共識」，是保持兩岸關係和平發展方向和良好勢頭的關鍵。當前兩岸關係形勢下，汲取辜汪會談歷史經驗和有益啟示，堅定維護「九二共識」政治基礎，堅持兩岸關係和平發展正確方向，努力增進兩岸同胞利益福祉，共同開創中華民族偉大復興未來，是對辜汪會談最好的紀念。

朱鳳蓮接著預告，4月28日，中共中央台辦、大陸國務院台辦、海峽兩岸關係協會將在北京舉辦「紀念汪辜會談30周年座談會」，歡迎大家關注並報導。

值得注意的是，我方海基會26日上午也在海基會公亮廳舉辦「紀念辜汪會談30週年-回顧與前瞻」座談會，由董事長李大維主持。