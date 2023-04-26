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中共912秘密警察滲台？ 國安局：查處中
中國大陸在海外建立912警察站監控僑民，有立委關切台灣是否設立相關組織，監控陸配等陸僑。國安局長蔡明彥上午表示，可能性不能排除，但運作樣態可能和中國在歐美國家不同，國安局正在查處中，樣態包括利誘與組織動員，有具體事證就會移送檢調處理。
立法院外交國防委員會上午聽取蔡明彥、僑委會主委徐佳青以「中共複合式威脅對我國家安全之影響」為題進行專案報告。僑委會報告披露台灣華語文中心遭中國政府「海外警察服務站」監控，包括民進黨立委羅致政、劉世芳、王定宇等人都關，中共是否可能在台設立類似組織，監控在台大陸異議份子或僑民？以利用有家人在中國大陸要小心、不要亂講話等放話，進行恐嚇，912在台有無變體地存在。
蔡明彥表示，國安局正在查處、查辦中，有這類樣態，包括利誘與組織動員，有事證就移送檢調處理。國安局有在處理。
劉世芳關切中共海外警察服務站監控組織，表示相關組織是由中共公安特殊單位912專項工作組所派遣，是否也在台灣設立相關組織？
蔡明彥表示，可能性不能排除，有些運作樣態國安局目前正在注意中，「有好幾個專案小組」，但運作樣態可能在歐美國家不同。
對於八旗文化總編輯富察返大陸遭留置，劉世芳認為中共藉此將手伸進台灣出版業。蔡明彥表示，初步了解，富察是3月19日赴陸，21日遭中共上海地區國安人員約談，隨後以違反國安理由遭留置，動用的法律條文我方並不知，研判原因是八旗曾出版專書質疑中共獨裁，包括新疆問題。
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