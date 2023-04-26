憂中共介選 蔡明彥：台若選出配合的領導人 符中方利益

無黨籍立委林昶佐上午在立法院詢及「有一個很想選舉的企業家」，說其當選後，中共對台灣就不會對台有軍事威脅、軍機不繞台。國安局長蔡明彥回應表示，台灣明年若選出配合中共對外布局的領導人，會符合中方戰略利益，從國安的角度，「我們非常擔心，中共在接下來的大選活動進行介選」。

立法院外交國防委員會上午聽取國安局長蔡明彥報告以「中共複合式威脅對我國家安全之影響」為題進行專案報告，報告中指「中共為對台展現強勢維權，已『固化』對台軍事襲擾」。民進黨立委羅致政說他首度聽聞我方使用「固化」一詞，質疑為何不使用過去的「常態化」，恐有為中宣傳之嫌，蔡明彥允諾修正。

林昶佐質詢則表示，他不評論個別想選舉者的意見，但最近有一個很想選舉的企業家，說他當選後，中共對台灣就不會對台有軍事威脅、軍機不繞台。他詢問蔡明彥的看法。

蔡明彥表示，從國家安全角度來看待中共對台威脅，不能掉以輕心，不能過度樂觀，要判斷的是中共的意圖，中共仍持續宣示對台灣的主權，不排除對台採取恫嚇手段，前一陣子才舉行大規模演習，兩岸關係互動仍要強化自己的防衛能力，連結國際社會友我與支持台灣的聲量，才能施壓中共，扼止戰爭發生。

立委進一步詢問，未來總統當選人是否暗助共軍威脅影響力。蔡明彥表示，中共希望成為區域強權，依中共軍事現代化三步驟，希望在2027年成為具備聯合作戰能力的優質部隊；2035年成為現代化部隊；2050年成為世界級現代化部隊。在此過程中，台灣明年若選出配合中共對外布局的領導人，會符合他們的戰略利益。這是為什麼從國安的角度，會非常擔心，中共在接下來的大選活動進行介選。國安局會針對各種介選樣態，組建專案進行因應。