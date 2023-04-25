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瓜地馬拉總統賈麥岱訪台演說 陸外交部：勿助紂為虐

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧25日再度警告瓜地馬拉總統賈麥岱「不要助紂為虐」。美聯社
大陸外交部發言人毛寧25日再度警告瓜地馬拉總統賈麥岱「不要助紂為虐」。美聯社

蔡英文總統日前出訪中南美友邦瓜地馬拉時，瓜國總統賈麥岱曾公開表示台灣是「唯一且真正的、對我們來說的中國」，如今賈麥岱回訪時則在立法院強調中華民國是「唯一且真正的中國」，不過相關說法被外媒報導是賈麥岱數度以「台灣共和國」而非「中華民國」來表述，大陸外交部則據此向賈麥岱喊話「不要助紂為虐」。

大陸外交部發言人毛寧25日下午在記者會上，被媒體問到瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）「對所謂『台灣共和國』的堅定支持」時，表示大陸同182個國家建立外交關係的事實證明，「堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣民進黨當局拓展國際空間的圖謀已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲」。

毛寧強調，「台獨沒有出路，任何無視世界潮流和國際大義，頑固堅持錯誤立場的舉動都註定失敗」。她也「奉勸」賈麥岱政府「不要助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和瓜地馬拉人民的心聲」。

據路透社報導，賈麥岱在總統府與蔡英文會面時，兩度以西班牙語提到「台灣共和國」、也在立法院演講中持續使用這個說法。不過，根據立法院現場的翻譯以及演講字幕，則都是強調「中華民國（台灣）」，以及表述我方是「唯一且真正的中國」。

而毛寧24日已經對賈麥岱此次訪問表示，有注意到「近期瓜地馬拉部分政界人士在接受採訪時公開表示，世界上絕大部分國家都承認台灣地區是中國的一部分，瓜地馬拉與中國沒有外交關係是不合理的」。她強調，大陸是瓜地馬拉第二大進口來源地、第五大出口目的地，「承認一個中國原則、發展對華關係符合瓜地馬拉根本利益和人民心聲」，她還警告「妄圖分裂中國不會有好下場」。

瓜地馬拉 蔡英文 毛寧

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