陸批美國如怪獸 呼籲各國落實「真正的多邊主義」

本月聯合國安全理事會輪值主席國由俄國擔任，俄外長拉夫羅夫24日舉辦了「維護國際和平與安全」會議，會中卻遭聯合國秘書長、歐盟駐聯合國代表等同聲譴責，批評俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。大陸常駐聯合國代表張軍也有在會中發言，但他主要呼籲各國實行「真正的多邊主義」，並在言談中明示暗示美國應反思其作為。

新華社報導，張軍於會議上首先提到，霸權的霸凌行徑給世界帶來深重危害，集團政治正在製造巨大的分裂和對抗。因此當前最需要的是，各國遵守《聯合國憲章》，施行真正的多邊主義，在聯合國旗幟下加強團結，實現共同安全，促進共同發展，開闢共同未來。

張軍接著提出四個必須：

一、必須堅定捍衛《聯合國憲章》的權威。他說，不能搞選擇性適用、對自己搞例外主義，而要慎終如始、一以貫之；不能搞排他性小圈子，製造所謂「民主對抗威權」敘事，挑起地緣政治對抗，而要倡導對話合作，以和平方式解決爭端。

二、必須堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。他強調，中方反對個別國家歪曲國際法含義，將自己的意志包裝成所謂基於規則的國際秩序，強加於國際社會。他更暗示說道：「在這些方面，『有關國家』應認真反思自己的所作所為。」

三、必須保障各國平等參與國際事務。他說明，世界大變局正加速演進，多極化正變為現實，國際關係民主化的腳步也必須跟上，真正體現平等，提高多邊主義的公正性和有效性。他特別提及非洲國家，稱「發展中國家的參與權和決策權必須得到保障。」

四、必須抵制違反國際法的單邊制裁。他明確表明美國等個別國家在安理會授權之外，濫施單邊制裁，完全是從維護霸權地位、技術壟斷和意識形態出發，缺乏法律依據。他形容這猶如「一頭橫衝直撞的怪獸」，對國際關係的和諧穩定造成破壞，也削弱了多邊主義的權威性。

張軍最後說，中國作為安理會常任理事國和「負責任」大國，堅持真正的多邊主義，並宣稱在遵守《聯合國憲章》宗旨和原則、遵守國際法和國際關係基本準則方面，「中國的記錄是最好的。」