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陸駐法大使盧沙野發言惹禍後 使館忙著善後

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸駐法國大使盧沙野頻頻因發表爭議言論引發關注，他也被視為是北京「戰狼外交」的代表性人物。（美聯社）
大陸駐法國大使盧沙野頻頻因發表爭議言論引發關注，他也被視為是北京「戰狼外交」的代表性人物。（美聯社）

大陸駐法國大使盧沙野日前受訪時公開聲稱，14個在蘇聯解體後獨立的「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發歐盟和歐洲各國強烈反彈。大陸駐法國使館25日以發言人名義發布新聞稿稱，盧沙野關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達，各方不應過度解讀。

新聞稿強調，中國在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。

大陸駐法國大使館發言人表示，蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方始終秉持相互尊重、平等相待原則發展雙邊友好合作關係。中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。

新聞稿強調，關於烏克蘭問題，中方的立場是一貫的、明確的，願繼續與國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

大陸駐法國大使館官方推特也為此發文，盧沙野在文中稱，他24日下午與法國外長辦公廳主任Luis Vassy進行了友好會見，這場會見是數日前安排好的。雙方就落實法國總統馬克宏訪華成果進行了交流，「也談到了近期的輿論風波」。

盧沙野說，「我重申了中國在有關問題上的立場沒有變化」；「中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則」。

法國 蘇聯 烏克蘭

延伸閱讀

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