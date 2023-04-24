陸航母山東艦在台灣東南方水域演訓半個月 艦載機起降逾6百次

中共航母「山東艦」編隊近日在台灣東南方海域活動。日本統合幕僚監部今天（24日）通報，「山東艦」上的艦載機從4月7日到23日的16天裡共進行了610次的艦載機起降。

觀察者網引述日本統合幕僚監部的報導，在4月17日日本通報「山東艦」動向之後，時隔7天，日本統合幕僚監部於4月24日才再次通報了「山東艦」近一周的動向並拍攝了山東艦的近照。

日本統合幕僚監部24日在通報中披露稱，4月17日至4月23日，「山東艦」繼續在台島東南的菲律賓海進行演習。截止到4月23日時，「山東艦」編隊正位於宮古島南方向約420公里。這意味這「山東艦」編隊繼續日本所謂「專屬經濟區」以南，關島以西的海域戰備訓練。

根據日本方面的通報，從17日到23日，確認了山東艦艦載戰鬥機進行了約180次起降，以及艦載直升機約100次起降，共計約280次的起降。從7日到23日16天時間裡，山東艦艦載機進行了共計610次艦載機起降。

除了「山東艦」以外，日本統合幕僚監部稱目前山東艦編隊內還有一艘052D型導彈驅逐艦焦作艦（舷號163），054A型導彈護衛艦柳州艦（舷號573）、許昌艦（舷號536）、大型綜合補給艦查干湖艦（舷號905）和055型大型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）。

統合幕僚監部證實，為了伴隨監視山東艦編隊，日本海上自衛隊出動襯雨級驅逐艦「曙」號（第5護衛隊、DD108）、秋月級驅逐艦「冬月」號（第3護衛隊 DD-118）、朝霧級驅逐艦首艦「朝霧」號（第13護衛隊，DD151）。

另外，對於艦載戰鬥機的起降艦，航空自衛隊的戰鬥機進行了緊急起飛等應對。