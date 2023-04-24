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陸航母山東艦在台灣東南方水域演訓半個月 艦載機起降逾6百次

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
日本統合幕僚監部發布中共航母山東艦編隊在宮古島南方水域的軌跡圖。（日本統合幕僚監部）
日本統合幕僚監部發布中共航母山東艦編隊在宮古島南方水域的軌跡圖。（日本統合幕僚監部）

中共航母「山東艦」編隊近日在台灣東南方海域活動。日本統合幕僚監部今天（24日）通報，「山東艦」上的艦載機從4月7日到23日的16天裡共進行了610次的艦載機起降。

觀察者網引述日本統合幕僚監部的報導，在4月17日日本通報「山東艦」動向之後，時隔7天，日本統合幕僚監部於4月24日才再次通報了「山東艦」近一周的動向並拍攝了山東艦的近照。

日本統合幕僚監部24日在通報中披露稱，4月17日至4月23日，「山東艦」繼續在台島東南的菲律賓海進行演習。截止到4月23日時，「山東艦」編隊正位於宮古島南方向約420公里。這意味這「山東艦」編隊繼續日本所謂「專屬經濟區」以南，關島以西的海域戰備訓練。

根據日本方面的通報，從17日到23日，確認了山東艦艦載戰鬥機進行了約180次起降，以及艦載直升機約100次起降，共計約280次的起降。從7日到23日16天時間裡，山東艦艦載機進行了共計610次艦載機起降。

除了「山東艦」以外，日本統合幕僚監部稱目前山東艦編隊內還有一艘052D型導彈驅逐艦焦作艦（舷號163），054A型導彈護衛艦柳州艦（舷號573）、許昌艦（舷號536）、大型綜合補給艦查干湖艦（舷號905）和055型大型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）。

統合幕僚監部證實，為了伴隨監視山東艦編隊，日本海上自衛隊出動襯雨級驅逐艦「曙」號（第5護衛隊、DD108）、秋月級驅逐艦「冬月」號（第3護衛隊 DD-118）、朝霧級驅逐艦首艦「朝霧」號（第13護衛隊，DD151）。

另外，對於艦載戰鬥機的起降艦，航空自衛隊的戰鬥機進行了緊急起飛等應對。

觀察者網報導稱，對於日方抵近山東艦機拍照一事，國防部發言吳謙曾多次表示，「我們注意到日方有關炒作，不少中國網友將日方艦機稱為遼寧艦御用攝影師，我們認為，這個攝影師不要也罷」。

日本統合幕僚監部發布中共航母山東艦在宮古島南方水域進行演訓照片。包括艦載機起降，查干湖補給艦為山東艦補給等照片。（日本統合幕僚監部）
日本統合幕僚監部發布中共航母山東艦在宮古島南方水域進行演訓照片。包括艦載機起降，查干湖補給艦為山東艦補給等照片。（日本統合幕僚監部）

山東艦 導彈 日本

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