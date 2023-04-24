中印舉行第十八輪軍長級會談 今年首次

暌違四個多月，中印近日舉行了第十八輪軍長級會談。據大陸外交部發言人毛寧表示，雙方按照兩國領導人的重要共識，就加快解決有關問題深入交換了意見。

大陸外交部24日下午舉行例行記者會，據環球網，有記者提問說關注到中國和印度軍方在23日舉行了新一輪邊境事務會談。

毛寧回應，據了解，4月23日中印兩軍舉行了第十八輪軍長級會談，雙方按照兩國領導人的重要共識，就加快解決有關問題深入交換了意見。但她也表示，「具體的情況建議你向中方的主管部門了解。」

目前，大陸國防部尚未就此發布有關訊息。上一次中印舉行第十七輪軍長級會談，是在去年12月20日。

據大陸國防部在2022年12月22日發布的中英文聯合新聞稿，該次會談雙方以兩國領導人重要共識為指引，一致認為坦誠深入就儘快解決剩餘問題進行討論，有助於恢復中印邊界西段實控線地區安全穩定，推動雙邊關係發展，同意「維護中印邊界西段安全穩定」，繼續保持密切外交和軍事管道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方均能接受的方案。

值得注意的是，在此期間，中印在本月初，還曾因印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），或中國大陸所稱的藏南地區的地區命名問題引發爭議，大陸外交部發言人汪文斌也就印度內政部長訪問該地表示抗議。