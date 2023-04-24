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美對中晶片戰拖南韓下水 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（取自大陸外交部官網）

美中晶片戰持續下，正值南韓總統尹錫悅訪美，英國《金融時報》引述知情人士稱，若中國大陸在審查後決定禁美光，美政府希望南韓力促三星、SK海力士等不要填補其市場缺口，等於加入美國對華晶片封鎖行列。對此，大陸外交部發言人毛寧24日回應稱，這種自私自利的行徑不得人心，中方堅決反對，並重申大陸對美光進行網路安全審查，是一種正常的監管措施。

據環球時報報導，在24下午舉行的大陸外交部例行記者會上，有記者提問說，傳出美國要求南韓敦促其國內晶片商，如果中國大陸禁止存儲晶片製造商美光在華銷售，就不要填補美光留下的市場缺口。

毛寧回應說，中方已經多次就美國對華晶片出口管制表明了立場。美國為了維護自身的霸權私利，強推「脫鉤斷鏈」，不惜脅迫盟友配合美國對華遏制，嚴重違反市場經濟原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，損害包括中國在內各國企業的利益，是典型的科技霸凌和貿易保護主義做法。

毛寧說，這種自私自利的行徑不得人心，中方堅決反對。她呼籲有關國家政府和企業明辨是非，共同維護多邊貿易體制，維護全球產供鏈的穩定。

至於對美國美光公司的審查情況，毛寧說，中國有關部門依據法律法規，對影響或可能影響大陸國安的網路產品進行網路安全審查，是正常的監管措施。

美國 毛寧 南韓

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