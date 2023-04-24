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瓜地馬拉總統訪台 陸：不過是民進黨當局自欺欺人的把戲

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（陸外交部官網）

瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪問台灣，大陸外交部發言人毛寧今天表示，中國是瓜地馬拉的第二大進口來源地、第五大出口目的地。承認一個中國原則，發展對華關係符合瓜地馬拉的根本利益和人民心聲。台獨分裂活動逆歷史潮流而動，不過是民進黨當局自欺欺人的把戲，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

毛寧今天下午例行記者會上表示：「我們注意到近期瓜地馬拉政界人士在接受採訪的時候公開表示，世界上絕大部分國家都承認台灣地區是中國的一部分，瓜地馬拉同中國沒有外交關係是不合理的。我想這些有識之士的表態充分說明，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。正如瓜中友協主席所說，中國的歷史告訴所有人，世界上只有一個中國，歷史也告訴我們，妄圖分裂中國不會有好下場」。

瓜地馬拉 毛寧 台獨

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