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近80名歐洲議員要求法國政府驅逐陸駐法大使盧沙野

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸駐法國大使盧沙野不時發言惹禍，近80名歐洲議員要求將其驅逐。（取自大陸駐法國大使館官網）
中國大陸駐法國大使盧沙野不時發言惹禍，近80名歐洲議員要求將其驅逐。（取自大陸駐法國大使館官網）

中國大陸「戰狼外交」代表性人物、駐法國大使盧沙野不時發言惹禍。據法國國際廣播電台（RFI）報導，盧沙野近日受訪時否認前蘇聯解體後獨立的14個國家的主權言論，引發近80名歐洲議員在法國世界報發表公開信，呼籲法國外交部長不要對這種「無恥的攻擊」不作反應，儘快宣布盧沙野為「不受歡迎人物」。

盧沙野去年8月也曾在接受法國電視台專訪時表示，統一後要對台灣民眾進行「再教育」。盧沙野當時說，「10年、20年前，絕大部分台灣民眾支持統一，但為什麼現在變了呢？因為民進黨搞了很多反華宣傳。相信只要進行再教育，台灣民眾會重新變為愛國者」。

他強調，「未來中國實現統一、台灣回歸祖國，在正確教育的影響下，台灣民眾一定會成為支持統一的愛國者」。

本月21日，盧沙野接受法國電視LCI專訪時，則提出前蘇聯國家地位未定論。盧沙野說，「根據國際法，這些前蘇聯國家不是實質的主權國家，因為沒有國際協議來具體定位他們的主權國家地位」。

對於主持人在專訪中表示，「毛澤東是歷史上最大的罪犯之一，他流放、迫害、屠殺數百萬中國人」，盧沙野則急忙反駁，「每一次您採訪我，總是要拿這些八卦來狡辯」。盧沙野甚至說，「這是八卦，不公正，不正確。您念過書嗎？」

盧沙野前述發言在歐洲引發輿論譁然。立陶宛、拉脫維亞外長已立即要求北京當局作出解釋，收回盧沙野的言論。波羅的海三國已向北京當局提出抗議。

法廣報導，歐洲議員在周日發出的聲明中指出，呼籲法國政府對盧沙野前述言論「採取行動」，並稱「這些言論明顯違反了國際法，必須被視為對法國的歐洲夥伴國的安全構成威脅」。

公開信強調，盧沙野公開宣稱前蘇聯各共和國在國際法下沒有有效的地位，「這種評論遠遠超出了可接受的外交話語的範圍。這是最糟糕的『戰狼』言論，不應不予回應」。

近80位議員在聲明中指出，不管是中國或任何其他國家，都無權質疑他國的主權。主權不是一個外交玩具，而是國際關係、國際法和「聯合國憲章」的基本要素。

公開信稱，「這不是盧大使第一次發表無恥和貶損的言論。他最近說，一旦台灣人民受控於北京，他們就應該接受 『再教育』」，呼籲法國外長宣布盧沙野為不受歡迎人物，「以回應他完全不可接受的行為」。

法國 蘇聯 北京

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