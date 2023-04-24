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應對大環境的不確定性 李強：著力增強經濟抗風險能力

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院23日下午進行第一次專題學習，由國務院總理李強主持學習。（新華社）
大陸國務院23日下午進行第一次專題學習，由國務院總理李強主持學習。（新華社）

為推動高質量發展，應對大環境的不確定性，大陸國務院總理李強23日下午主持國務院第一次專題學習時指出，要深刻認識高質量發展是贏得戰略優勢的關鍵所在，著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確定性。

據新華社報導，大陸國務院23日下午以「完整、準確、全面貫徹新發展理念，牢牢把握高質量發展首要任務」為主題，進行第一次專題學習。會上，中國宏觀經濟研究院院長王昌林作專題講座，大陸國務院副總理何立峰、張國清，國務委員諶貽琴作交流發言。

李強指出，要深刻認識高質量發展是推進「中國式現代化」的內在要求，不斷解放和發展生產力，努力為「全面建成社會主義現代化強國」打下堅實的物質技術基礎。

他說，要深刻認識高質量發展是跨越重大關口的必然選擇，加快質量變革、效率變革、動力變革，推動經濟在高質量發展軌道上行穩致遠。要深刻認識高質量發展是贏得戰略優勢的關鍵所在，著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確定性。

李強接著提到，要始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發展、衡量發展、推動發展，和推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式，加快建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，以及紮實做好保障和改善民生工作，「讓人民群眾實實在在感受到高質量發展成果」。

李強強調，要增強工作穿透力，以深入展開主題教育為契機，大興調查研究，切實改進作風，以改革創新的思路舉措，實打實地解決一批突出問題。

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