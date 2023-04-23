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菲律賓總統：台灣問題是中國內政 將恪守一中政策

聯合報／ 大陸中心／即時報導
菲律賓總統馬可仕（左）22日在馬尼拉會見大陸國務委員兼外長秦剛。（中新社）
菲律賓總統馬可仕（左）22日在馬尼拉會見大陸國務委員兼外長秦剛。（中新社）

菲律賓在持續擴大與美國軍事合作的同時，也謹慎處理與中國的關係。據大陸外交部新聞稿，菲律賓總統馬可仕22日在馬尼拉會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛時稱，台灣問題是中國內政，菲方將一如既往恪守一個中國政策。

馬可仕還告訴秦剛，長期以來，菲中兩國保持密切交往，合作取得豐碩成果。菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊，願深化菲中友好，擴大合作，加強溝通，妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局，維護地區和平與繁榮。

本月3日，菲律賓依據中美「加強防務合作協定」（EDCA），宣布增加四處軍事基地供美軍使用。美國國國務卿布林肯與國防部長勞奧斯丁本月11日則與菲國外長與防長在華盛頓舉行「2+2」部長級對話。

與此同時，美菲史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習從從4月11日持續至4月28日，雙方共動員約1.76萬軍人參加。

針對美菲近期不斷深化兩國軍事合作，美國之音引述國防專家看法指出，馬可仕扭轉了其前任的反美政策，積極重振美菲聯盟，向中國釋放威懾信號，減少了戰爭爆發的可能性，但菲律賓也可能會在潛在的台海衝突中發揮重要作用。

但對於台海問題，馬可仕22日則向秦剛做出前述表態。秦剛告訴馬可仕，希望菲方正確把握歷史大勢，著眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發，妥善處理涉台、涉海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整，把堅持戰略自主、不選邊站隊的承諾落到實處。

秦剛指出，中菲兩國要做好鄰居、好親戚、好夥伴，希望菲方與中方共同努力，實現這一美好願景。秦剛並提議進一步完善兩國涉海聯絡機制，管控好局勢。

菲律賓海岸警衛隊今年2月曾表示，一艘中國海警船在有主權爭議的南中國海向一艘菲律賓船隻使用「軍用級別雷射」，導致菲國船員短暫失明。

馬可仕 菲律賓 秦剛

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