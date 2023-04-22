快訊

忽有龐然大物！男鐵軌旁解放 「天降乳牛」慘被砸死

中共駐法大使被問一題突失控 怒嗆法國主持人「沒讀過書」

台灣未來在哪？ 郭台銘提3個自信：開啟大談判時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共駐法大使盧沙野再惹議 嗆法國主持人「沒讀過書」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中共駐法使館官網）
中共駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中共駐法使館官網）

中共法國大使盧沙野向來態度強硬，也被認為是大陸戰狼外交標誌之一，最近他又再次引起爭議。在面對法國媒體專訪時提到毛澤東曾致上百萬人喪命時，質疑主持人：「你有念過書嗎？」

盧沙野近日接受法國電視台LCI主持人羅契賓（Darius Rochebin）以法語專訪時，做出上述回應。據中央社報導，主持人指出，法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）1964年與中共建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。

盧沙野則當場批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」盧沙野接著說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言」。

此外，就台海議題，盧沙野則在主持人展示中共軍演模擬發射飛彈的畫面後，指出「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。對「轟炸」之舉，盧沙野強調，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。

他還指出，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。而面對主持人追問台灣為何不能有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」；他並稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言中」。

這已不是盧沙野第一次有爭議言論。公開資料顯示，盧沙野2019年7月接任駐法大使以來，多次傳出爭議，例如他2022年8月初曾在法國BFM電視台節目上向主持人馬歇爾（Alain Marshall）表示，「若將來完成兩岸統一，我們（中國大陸）要進行再教育，相信那時台灣人會再度變成愛國者，再支持統一」。不久後他又補充指，「台灣當局對民眾開展『去中國化』教育，民眾被『台獨』思想灌輸、毒害了。應該進行『再教育』，來清除這種分裂主義、分離主義的思想」。

而時任法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2021年3月曾召見盧沙野抗議該使館言行「跨越紅線」。此前盧沙野曾致函法國參議員要求取消訪台計畫，中共駐法使館還在推特上批評法國學者博達安（Antoine Bondaz）「無恥」。他還曾在2021年6月表示，「我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路」。

據中共駐法使館官網18日消息，盧沙野接受歐洲衛視訪問時指出「歐洲要是真心想維護台海和平穩定，就應同聲譴責『台獨』分裂活動和美國對中國內政的干涉，而不是對中國政府捍衛國家主權和領土完整、制止『台獨』分裂行徑的努力說三道四」。

法國 中共 台獨

延伸閱讀

盧沙野受訪稱「中國人決定台灣命運」 怒嗆法主持人沒讀書

王文濤巴黎推介中國進博會 法國並將擔任明年主賓國

法中關係推手 「法國熊貓」前總理遭疑協助北京滲透

「第三極」已非歐洲主流 台灣不應再對法國「棄台」疑慮緊抓不放

相關新聞

中共駐法大使盧沙野再惹議 嗆法國主持人「沒讀過書」

中共駐法國大使盧沙野向來態度強硬，也被認為是大陸戰狼外交標誌之一，最近他又再次引起爭議。在面對法國媒體專訪時提到毛澤東曾...

解放軍海軍節前夕發布宣傳片 模擬對台登陸作戰

中國大陸今天在其海軍節即解放軍海軍成立74週年前夕，由解放軍海軍公布了一支主題宣傳片《蛟龍行動》，通過「蛟龍突擊隊」隊員...

中共「遼寧艦」現蹤西太平洋海域 進行實戰化演練

大陸央視21日報導，共軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練，進行防空、反潛等多課目訓練，以錘煉航母編隊的遠...

大陸遼寧、山東雙航母編隊首次同現西太平洋 驚動日軍跟蹤

央視報導，解放軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋展開防空、反潛等多課目實戰化演練。與此同時，中國首艘自製航母「山東艦」也正在...

解放軍第8艘055型萬噸大驅 咸陽艦首度亮相

央視軍事頻道21日公開「055新成員解纜起航，萬噸大驅三艦同框」消息，視頻中出現了咸陽艦、大連艦和延安艦三艦同框的畫面。...

習近平視察廣東後 深圳退休官墜亡惹疑

廣東深圳1小區日前發生墜樓事件，死者為已退休8年的正局級官員、深圳市人民政府前副秘書長盛斌。由於死者身分特殊，引發網路熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦