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流感新冠夾擊香港 港府呼籲接種疫苗

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港新冠與流感病患有增多趨勢。圖為香港一處超市購物的群眾。（中通社）
香港新冠與流感病患有增多趨勢。圖為香港一處超市購物的群眾。（中通社）

香港步入流感高峰期，流感感染數目在攀升中，過去兩星期流感死亡個案已逾五十宗。同時社區新冠個案近日有活躍跡象，專家預計本周個案較上周升兩倍。港府衛生部門和專家同時呼籲市民加強防範及接種疫苗。

香港衛生防護中心總監徐樂堅認定，香港已踏入流感高峰期，預計病毒傳播及入院情況會增加，呼籲市民盡快接種流感疫苗

對於新冠疫情，徐樂堅稱目前新出現的變種病毒株「大角星（Arcturus）」XBB.1.16在香港只有零星個案，並非主流病毒。現在香港主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。雖然新冠感染個案有上升趨勢，但就如流感一樣是風土病的情況，而重症和死亡數字並無明顯上升，當局將會繼續密切監察情況。

香港政府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星呼籲港人特別是長者及幼童，在人多地方戴口罩，並要盡快完成接種新冠及流感疫苗。他也認為近日香港新冠感染人數增多，但重症比例暫時未見上升，市民毋須太擔心，

但香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華認為，流感患者數目仍在攀升，如果以過去流感季節維持約三個月估計，目前仍未踏入高峰期。兒童過去三年因為有口罩令，較少接觸呼吸道病毒，隨著社會復常，近日就有多宗兒童感染個案。同時兒童感染新冠的個案亦有上升，有兒童感染後併發肺炎，亦有兒童感染新冠病毒後，抵抗力降低。

家庭醫生林永和說，香港上月開始陸續有各種呼吸道疾病的患者求診，以甲型（A型）流感居多，長者感染數目亦有上升。過去約兩星期流感死亡個案已經近五十宗，如果流感高峰期持續三個月，最終可能有三百至四百人離世。

林永和也預計，香港本周新冠患者數目將是上周兩倍，新冠病毒在社區的活躍程度上升，近日求診的新冠患者，病徵較早幾個月的患者嚴重，有高燒、喉嚨痛，即使轉呈陰性，咳嗽仍持續，亦有肌肉無力。

流感疫苗 香港 患者

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