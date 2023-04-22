王綱任中共中宣部副部長 澳媒：外宣將更活潑

中共新任中宣部副部長已由原任浙江省宣傳部長王綱升任，會如何影響中共宣傳工作，受到外界關注，而澳門媒體指出，王綱接任中宣部副部長，中共的外宣風格可能會有所調整。

澳門新華澳報21日刊文指出，4月13日在北京西交民巷全國記協舊址宴請澳門新聞界高層訪京團一行時，王綱笑說自己與大家是「同行」，他畢業於杭州大學新聞系，從最基層的記者做起，曾任「浙江日報」採訪中心副主任、副社長，當過該報旗下子報的總編輯，還曾由當時在浙江任職的陳敏爾點名支援新疆辦報。王綱表示，自己到中宣部任職才10天。

文章強調，從王綱陪同中宣部長李書磊會見澳門新聞界高層訪京團，及宴請澳門新聞界高層訪京團、出席與粵港澳大灣區相關的活動的情況看，「王綱在中宣部分管的業務之一，可能是對外宣傳」。

對王剛就任後的中共外宣工作，文章指可能會彰顯中共總書記習近平多次倡導的要遵循新聞傳播規律，創新方法手段，建立對外傳播話語體系，增強國際話語權，及融通中外是構建對外話語體系的關鍵等，文章還表示相信中共外宣工作將會做得更好。

此前星媒聯合早報指出，有分析認為，「70後」的王綱相信是中共宣傳系統中一股新生力量，他具有較大的年齡優勢，接下來仍有很大的提拔空間。而另一港媒星島日報則發文解讀，王綱與大陸新任國務院研究室副主任康旭平同期升官，某個程度也折射了大陸總理李強獲得習近平充分信任，享有人事權。

此前，王綱主管浙江省委宣傳部時，曾罕見創下地方宣傳部門的官方文章受民眾高度關注的紀錄，特別是「『人民至上』不是『防疫至上』」一文，曾冲上熱搜第一。而據南方都市報消息，王綱在2023年1月浙江省委宣傳部部長任內一次公開講話中表示，他一直在思考，面對新興傳播平台的蓬勃發展、官方輿論場與網路輿論場隔閡的嚴峻挑戰，如何「讓主流媒體聲音更好地進入互聯網主陣地、直抵更多年輕人」。

在2月18日的重大新聞傳播平台啟動儀式上，王綱則將重大新聞傳播平台概括成3句話：在目標定位上，深耕浙江、解讀中國、影響世界；在戰略考量上，移動優先、內容為王、流量說話；在戰術打法上，自設議題、以快制快、縱貫三級。王綱強調其背後是「重構話語體系、重塑宣傳格局、重振隊伍雄風」。