台灣學者分析秦剛表態：「中國的土地收回來就絕不再失去」

4月21日，在中國外交部創建的「藍廳論壇」上，中國外長秦剛就台灣問題說道：「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。今天，破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是『台獨』分裂勢力以及少數企圖利用『台獨』的國家。他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、『和平分裂』中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。」

秦剛說：「中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。」

不少中國媒體以這句「中國的土地收回來了，就絕不會再失去」為標題，報導了這一表態。

秦剛的相關表態從內容上看，似是回應了最近包括G7外長會議聲明在內的對中國政策的批評。

他在談話中說：「最近，我們經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰『基於規則的國際秩序』、『試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀』、『破壞台海和平穩定』。這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。」

二戰後台灣由中華民國接收

台灣政治大學國際事務學院丁樹範教授向德國之聲介紹了二戰後台灣回歸中國的歷史情況。「二次大戰以後，台灣由中華民國政府來接收。」

丁樹範教授並介紹說，關於接收與托管的概念，過去在台灣內部存在爭議。「坦白講，1945年是有點爭議。二次大戰快結束的時候，整個強國、包括美國、英國等等，把台灣的接收是委托中華民國來接收。可是這裡面一個最大的爭議就是說，委托中華民國接收是否代表，它是中華民國領土的一部分。這個中間是有差別的，我必須坦白講。當時中華民國接收是說，我接收它就變成我的領土了。所謂接收是說接受日本的投降的概念。台灣內部討論憲法的時候，不同的人在這個議題上有不同的想法。」

丁樹範教授表示：「傳統的國民黨基本上是一個大中國的想法。它的解釋就是既然我代表列強來接受日本在台灣投降，就表示說，台灣的領土就歸還給中華民國了。」「共產黨現在更強調說，既然這個領土是中國的一部分，那就不能被人家拿走。但最大的問題就是說，誰代表中國。秦剛的說法，某種程度上，國民黨是不能夠接受的。因為國民黨的說法是一中各表。」

北京有可能擔心「中華人民共和國代表台灣」以後會受到挑戰

丁樹範教授分析說：「中國大陸的教科書都說，1949年之後中華民國就不存在了。中國共產黨的歷史觀就認為說，1945年戰後的秩序是中華民國不存在，中華人民共和國代表全中國、包括台灣在內。可是，1949年以後，雖然兩岸是有衝突、有戰爭，但中華人民共和國政府從來沒有實際上去佔領台灣、統治台灣。也因為拖了這麼70多年，有越來越多的西方人士說，你中國共產黨是在講神話、講笑話、講夢話。也就是說，西方國家與台灣有越來越多的接觸的時候，是會引起共產黨的擔心說，一個中國的原則可能會受到國際的挑戰；中華人民共和國代表台灣這個以後會受到挑戰。」

丁教授也表示，托管或領土，這是過去的爭議。現在台灣內部產生新的爭議：「特別是1990年代台灣進入民主化以後，怎麼解釋中華民國憲法，也產生新的爭議。『現在產生新的爭議就是說，有一派的說法就是說，中華民國和台灣現在完全是一而二、二而一的。因為1996年台灣有在台灣地區的中華民國總統選舉。1947年的憲法叫作第一共和。有人把1996年開始叫作第二共和。第二共和意思就是說，中華民國只在台灣，它是建立在台灣老百姓同意基礎上的政府。』所以，我們現在對於憲法怎麼解釋的確有新的爭議，必須坦白講。一種說法就是，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國。它的實質領土範圍只在台灣跟少數周邊中華民國政府所控制的島嶼上。」

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