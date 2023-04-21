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韓國罵「中國外交失禮」？大陸外交部表態

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（新浪財經）
大陸外交部發言人汪文斌。（新浪財經）

南韓政府昨天指責中國外交部發言人有關批評南韓的言論，「是外交上的失禮」，同時召見中國駐南韓大使邢海明外交抗議。中國外交部發言人汪文斌今天（21日）再回擊，要求韓方恪守中韓建交聯合公報精神，在台灣問題上謹言慎行。

汪文斌表示，針對南韓就台灣問題發表的錯誤言論，中方已分別在北京和首爾向韓方提出嚴正交涉，全面闡述中方立場，強調一個中國原則是中韓關係的政治基礎。中方維護自身主權和領土完整正當合理，堅定不移。希望韓方切實恪守一個中國原則，同中方一道，以實際行動維護中韓關係健康穩定發展。

另被問到，在前不久的G7外長會上，有國家聲稱「反對武力改變台海現狀」。汪文斌表示，近一段時期以來，個別國家宣揚「反對以武力改變台海現狀」，這種論調不分是非，顛倒黑白，是別有用心的話語陷阱。

汪文斌說，什麼是台海現狀？那就是海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。是誰在試圖改變這一現狀？不是中國大陸方面，而是不斷推進「漸進式台獨」、大搞「去中國化」、在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的「台獨」分裂勢力，是不斷虛化掏空一個中國原則、大肆對台出售武器、叫囂「今日烏克蘭明日台灣」的外部干涉勢力。他們才是破壞台海現狀的罪魁禍首。

汪文斌強調，「台獨」同台海和平穩定水火不容，要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂，反對外部干涉。只說維護台海和平，卻不說反對「台獨」，這實質上是對「台獨」活動的縱容、支持，必將對台海和平穩定造成嚴重衝擊，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，將同國際社會一道，堅定維護一個中國原則，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決遏制一切「以台制華」圖謀，真正維護好台海和平穩定。

台海 汪文斌 台獨

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