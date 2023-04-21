八旗文化總編輯在大陸失聯 外界憂對出版界產生寒蟬效應

台灣讀書共和國出版集團屬下的八旗文化總編輯富察（本名：李延賀）4月20日驚傳今天3月去中國探親後，便與外界失去聯繫。美籍中國流亡作家貝嶺同日在其臉書披露，據他透過上海文化界人士了解，富察遭上海公安秘密拘捕，事情已發生逾一個月，但家人一直沒有張揚。

貝嶺接受DW訪問時表示：「我是18日得知他失聯的消息，知道後我非常震驚。我是從台灣之外的管道獲得這個消息，並非從富察家屬那邊得知。對我來說，因過往所有公共人物遇到困難時，第一時間必須做的事是對外呼籲，所以我第一時間讓人們知道富察被捕的事。依據我過去的經歷，任何真相不該被遮蔽。」

不過，貝嶺20日稍晚將原先社媒上的貼文刪除，並另發文表示收到富察家人與出版社的轉告，希望他撤下臉書貼文。他寫道：「他的家人認為，在他仍有著某種安全的情形下，先低調，尋求一切私下的努力，讓他能夠自由、返回台灣。家人、他所隸屬的出版社方的這一願望和私下的努力，我理解也感動。」

貝嶺告訴DW，富察是3月初前往中國，而他最後一次在社交媒體發貼文是3月中，當時貼文內容與出版社一本不敏感的書有關。他說：「台灣要營救富察的人有請台灣前總統馬英九的辦公室幫忙，希望他們協助把富察從中國救出來。我認為馬英九訪中時是營救富察的最佳時機點，若他用點力，可能還有點希望，但馬英九回台後，營救富察便沒有希望了。」

在各界嘗試證實富察下落的同時，台灣的陸委會20日表示，尊重家屬意見、目前不便對外說明，但強調富察「人是平安的」。另一方面，中國涉台官員則說，不清楚相關情況，也沒聽說富察恐遭上海公安扣押的事，呼籲家屬循正常管道，向富察所在地的中國相關部門打聽狀況。

與此同時，已故台灣作家李敖的兒子李戡在社交媒體發文聲稱，富察被捕是因為身為中共黨員在台灣工作失敗而被整肅。雖然之前有部分人士質疑八旗出版對中國批判的書籍，仍可自由往返中國，是否與他跟中國共產黨之間的特殊關系有關。不過，目前沒有任何證據顯示相關的質疑有真實依據。

出身中國的出版人

富察本名李延賀，出生於中國遼寧省。他在依親移居台灣之前，曾任上海文藝出版社副社長。他2009年在台灣創立八旗文化，而貝嶺告訴DW，富察出版不少西方人撰寫與中國相關的書籍，這些書在意識形態上，是中國政府「絕不能接受的書籍」。他說：「這是中國不能出版的禁書。」

貝嶺補充道，這並非富察創立八旗這些年，首次回中國。他說：「富察應該是對自己有一定程度的自信，才會回中國。另外，富察是在一個有出版自由之處出這些書，而非在中國出版這些書。」

在富察與外界失聯的事曝光後，各界立即聯想到2015年香港銅鑼灣書店股東與員工陸續失蹤的案件。當時包含瑞典籍的股東桂民海、銅鑼灣書店經營者李波與店長林榮基等5人在3個月內陸續失蹤，後來全證實身處中國，並被當局控制。

其中，李波的妻子在2016年初向警方報案3日後銷案，表示李波來信說，「已採取了自己的方式返回內地，配合有關方面調查，暫時不會回來」。隨後李波接受中國訪問，否認自己是被綁架或被失蹤，認為是有人別有用心。他在數月後回到香港低調生活。

貝嶺認為，中國官方扣留富察的方式，可能按照李波模式處理，也就是富察不一定被抓到警局或拘留所，而是以軟禁的方式扣押。他向DW強調：「若就此判斷，富察有沒有自由才是重點。人身平安可以想像，但他是不自由的，他被中國官方扣起來。」

知名中國作家慕容雪村指出，中國政府加強對香港的打壓，是從銅鑼灣書店事件開始的，而在富察於中國與外界失聯後，外界應該關注這是否意味著中國政府對台灣將執行一套完全不同的政策，因為過往在台灣事務上，中國政府打壓台灣出版人的事件並不多。他告訴DW：「八旗文化的事件，也許無足輕重，但也許會是一系列重大事件的開始。」

恐在華文出版界制造寒蟬效應

中國流亡作家貝嶺表示，他認為富察的事件恐在台灣的出版界產生寒蟬效應，讓出版社編輯開始進行自我審查。他告訴DW：「出版界的寒蟬效應是最可怕的，不管之後富察是不是自由，這件事已會造成一個不可逆的寒蟬效應，對於出版自由是個巨大打擊。」

慕容雪村則指出，在香港銅鑼灣書店事件後，香港的政治八卦書籍一夜之間減少很多，而對許多台灣出版人而言，富察突然與外界失聯並不是特別震驚，但當事情真的發生時，他們心中感受到的震懾效應依然很強。

貝嶺補充道，以當年李波的案件為例，即便富察之後重獲自由，他的出版社恐怕也很難像過去一樣出版一些「中國不能出版的好書」。貝嶺說：「他們出版社原本有的風格與勇氣，可能再也不會一樣了，這就是寒蟬效應。富察是一個很陽光的人，我看他做這麼好的書，也挺為他驕傲的，因為他沒有讓中國來的出版人丟臉。這也是為何他的事情讓我挺難受的。」

慕容雪村認為，富察突然失聯的事件，可能導致未來對中國政府批判的書，越來越難出版。他向DW表示：「這不僅是台灣出版業的損失，也是整個華文世界的損失。這樣批判的書應該有地方來出版，也應該被讀到。」

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