港媒：中國大陸自詡AI大國 人才腦礦不如美國

當前中國科技巨賈爭相研發聊天機器人之際，卻難尋覓生成式人工智慧的頂尖人才，因相較於美國，中國在這個領域的專家奇缺。

香港南華早報（SCMP）21日報導，據中國獵人頭平台「獵聘」近期彙整的資料，過去5年，中國對於專精人工智慧（AI）技術的人才需求驟增3倍。

而中國業界需才孔急的領域包括預先訓練（pre-training）、對話機器人（conversational bot），以及生成式人工智慧（AIGC）。

在中國的招募平台網站鍵入關鍵字如預先訓練模式、

自然語言處理（NLP），螢幕隨即顯示，中國大廠和新創公司重金禮聘的求才啟事，有個關於NLP的職缺，月薪開到人民幣（下同）80萬元（約新台幣355萬元）。

獵人頭公司的業者說，自從去年底，中國本地公司要找

精通大型語言模型（large language models）和生成式人工智慧專才的詢問度破表，若干企業開的待遇相當敢給。

業者說，由於太多廠商來向他們求招募，以致今年初特別成立新部門，專門服務很著急在AI領域找不到人的客戶。

由於去年11月微軟投資的新創公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT問世以來，引領全球風潮，AI人才難尋的現象在中國日益白日化。

中國人力資源和社會保障部的智庫、中國勞動和社會科學保障研究院去年10月發布的調查結果顯示，在中國，

從事與AI有關的從業人員將近百萬，但拿到博士學位只佔0.1%，大多學歷都是碩士或以下者。

中國高等教育機構自2018年才開始教授有關AI的科目，

此前中國國務院則是在2016年宣布「十三五」計畫把AI列入國家戰略領域，目前中國1270所大學中，已有440所約35%，獲得教育部授權可教授AI課程。

儘管目前大批中國高等院校學生修讀AI，首批畢業生將在今年進入職場，因需求益增，以致仍無法滿足業界若渴的人才荒。

估計人才短缺的數量可能達30萬，涉及的領域包括人工智慧晶片的研發、機器學習（ML）、自然語言處理等。

根據北京清華大學去年元月策劃的AI 2000人工智慧榜單，當中提及有關中國頂尖人才的數量大約是美國的1/5，更加凸顯專才稀缺。

截至2021年底，中國專精研究AI的專家數是232人，雖居全球第2，但遠低於美國的1146人。美國研究AI的專家數占全球總數的57%。

國際合作投入於AI的研究，可說是推動科學、科技、工程與數學發展和創意共享的重要關鍵，因近年中美緊張加劇而急遽惡化。

據美國史丹佛大學（Stanford University）的報告，雖然中美之間就AI的合作交流自2010年起驟增4倍，但2020至2021年間的增長放緩至僅2.1%。