快訊

嘉義3死家暴凶殺案 妻生前最後發文曝光「你能不能放過我」

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 3名工人受困待救

影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

港媒：中國大陸自詡AI大國 人才腦礦不如美國

中央社／ 台北21日電

當前中國科技巨賈爭相研發聊天機器人之際，卻難尋覓生成式人工智慧的頂尖人才，因相較於美國，中國在這個領域的專家奇缺。

香港南華早報（SCMP）21日報導，據中國獵人頭平台「獵聘」近期彙整的資料，過去5年，中國對於專精人工智慧（AI）技術的人才需求驟增3倍。

而中國業界需才孔急的領域包括預先訓練（pre-training）、對話機器人（conversational bot），以及生成式人工智慧（AIGC）。

在中國的招募平台網站鍵入關鍵字如預先訓練模式、

自然語言處理（NLP），螢幕隨即顯示，中國大廠和新創公司重金禮聘的求才啟事，有個關於NLP的職缺，月薪開到人民幣（下同）80萬元（約新台幣355萬元）。

獵人頭公司的業者說，自從去年底，中國本地公司要找

精通大型語言模型（large language models）和生成式人工智慧專才的詢問度破表，若干企業開的待遇相當敢給。

業者說，由於太多廠商來向他們求招募，以致今年初特別成立新部門，專門服務很著急在AI領域找不到人的客戶。

由於去年11月微軟投資的新創公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT問世以來，引領全球風潮，AI人才難尋的現象在中國日益白日化。

中國人力資源和社會保障部的智庫、中國勞動和社會科學保障研究院去年10月發布的調查結果顯示，在中國，

從事與AI有關的從業人員將近百萬，但拿到博士學位只佔0.1%，大多學歷都是碩士或以下者。

中國高等教育機構自2018年才開始教授有關AI的科目，

此前中國國務院則是在2016年宣布「十三五」計畫把AI列入國家戰略領域，目前中國1270所大學中，已有440所約35%，獲得教育部授權可教授AI課程。

儘管目前大批中國高等院校學生修讀AI，首批畢業生將在今年進入職場，因需求益增，以致仍無法滿足業界若渴的人才荒。

估計人才短缺的數量可能達30萬，涉及的領域包括人工智慧晶片的研發、機器學習（ML）、自然語言處理等。

根據北京清華大學去年元月策劃的AI 2000人工智慧榜單，當中提及有關中國頂尖人才的數量大約是美國的1/5，更加凸顯專才稀缺。

截至2021年底，中國專精研究AI的專家數是232人，雖居全球第2，但遠低於美國的1146人。美國研究AI的專家數占全球總數的57%。

國際合作投入於AI的研究，可說是推動科學、科技、工程與數學發展和創意共享的重要關鍵，因近年中美緊張加劇而急遽惡化。

據美國史丹佛大學（Stanford University）的報告，雖然中美之間就AI的合作交流自2010年起驟增4倍，但2020至2021年間的增長放緩至僅2.1%。

AI 美國 語言

延伸閱讀

核武3強鼎立 紐時：中俄合作核武現代化 美國相形見絀

6月5日將掌美國女性歷史博物館 姚南薰離任前 陷解雇員工風暴

台海衝突兵推 眾院委員會：戰爭不會限於台海、強化台武裝

跨黨派參眾議員提案 強化台軍事網路能力

相關新聞

全國人大擬立法對青藏高原雪山冰川實施封禁保護

大陸中國新聞網報導，大陸全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在今天舉行的記者會上表示，將進入第三次審查的「青藏高原生態保護法...

陸反間諜法增網路間諜規定 網路攻擊侵入都屬間諜行為

陸媒《澎湃新聞》報導，全國人大常委會法制工作委員會在今天舉行記者會，發言人臧鐵偉表示，全國人大常委會第二次會議將於4月2...

隨馬英九訪陸 「大九學堂」台生：兩岸交流沒有隔閡

前總統馬英九於3月底、4月初時訪陸，同行率「大九學堂」台生前去教育交流。中共官媒「環球網」21日推出報導，呈現4位學生的...

中共「遼寧艦」現蹤西太平洋海域 進行實戰化演練

大陸央視21日報導，共軍航母「遼寧艦」近日於西太平洋某海域展開實戰化演練，進行防空、反潛等多課目訓練，以錘煉航母編隊的遠...

藝人安以軒丈夫陳榮煉罪成 澳門法院判囚14年

據報導，澳門德晉集團前主席陳榮煉被控不法經營賭博、清洗黑錢等34項罪名成立，今天被澳門初級法院判囚14年

紐時：習近平認接觸無成效 雙管齊下應對美國

紐約時報今天報導，中國領導人習近平近期藉熱情招待多國元首，藉此向華盛頓表達強硬立場，另方面又展示與全球做生意的積極態度，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦