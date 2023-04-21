陸反間諜法增網路間諜規定 網路攻擊侵入都屬間諜行為

陸媒《澎湃新聞》報導，全國人大常委會法制工作委員會在今天舉行記者會，發言人臧鐵偉表示，全國人大常委會第二次會議將於4月24日至26日在北京舉行。其中反間諜法修訂草案、青藏高原生態保護法草案、無障礙環境建設法等草案將提交審議。其中反間諜法的修正草案，明確規定「網絡攻擊、侵入、干擾、控制與破壞等活動」，都屬於間諜行為。

《澎湃新聞》報導，前述三項法案中，反間諜法、青藏高原生態保護法都已步入三次審議。反間諜法在2022年8月第和12月的兩次全國人大常委會議中，進行了兩次審議。

臧鐵偉表示，根據各方面意見，提請這次常委會會議審議的反間諜法修訂草案三次審議稿擬作如下主要修改：一是，完善關於網絡間諜行為的規定，針對信息網絡的特點，明確間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等的網絡攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，屬於間諜行為。二是，平衡賦權與限權，增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網絡安全風險或者信息內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。

《澎湃新聞》指出，現行「反間諜法」的前身是1993年制定的「國家安全法」，主要規定的是國家安全機關履行的職責，特別是反間諜方面的職責。2014年，在原國家安全法的基礎上，修訂出台了「反間諜法」。

臧鐵偉表示，當前反間諜鬥爭形勢極為嚴峻，傳統安全威脅與非傳統安全威脅相互交織，各類間諜情報活動的主體更加複雜、領域更加廣泛、目標更加多元、手法更加隱蔽。在總體國家安全觀的指導下修訂反間諜法，是新形勢下落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭，確保國家安全的有力法治保障。

他說，在此法審議和修改過程中應注重把握以下幾點：一是，全面貫徹習近平的法治思想和總體國家安全觀。二是，堅持問題導向，聚焦現行反間諜法實施中存在的「間諜行為」範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。三是，妥善處理賦權與限權的關係，加強對行使公權力的監督制約。四是，注重系統觀念，做好相關法律銜接，完善中國特色反間諜法律制度。

臧鐵偉還表示，對此法修訂全國人大常委會法工委藉由「中國人大網」共收到112人提出的201條意見。社會公眾提出的意見主要集中在幾個方面：一是，完善間諜行為的定義，增加有關網絡間諜的規定。二是，明確國家安全機關指導安排宣傳教育的職責。三是，平衡反間諜工作與保護個人、組織合法權益之間的關係，加強在反間諜工作中對個人信息的保護。