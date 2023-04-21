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隨馬英九訪陸 「大九學堂」台生：兩岸交流沒有隔閡

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
馬英九於今年3月底、4月初時訪陸。圖為3月30日上午，參訪團赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪，馬英九與「大九學堂」台生們合影留念。(本報系資料照)
馬英九於今年3月底、4月初時訪陸。圖為3月30日上午，參訪團赴辛亥革命武昌起義紀念館參訪，馬英九與「大九學堂」台生們合影留念。(本報系資料照)

前總統馬英九於3月底、4月初時訪陸，同行率「大九學堂」台生前去教育交流。中共官媒「環球網」21日推出報導，呈現4位學生的隨團心得，並稱學生「對中華民族發展有了更加深刻的體悟」。其中，已是第二度造訪大陸的清大人文社會學院學生周永秦認為，兩岸學生互動依然熱情、親密、自然，並未因近幾年兩岸緊張與對抗而有所隔閡。

報導引用4位來自台大、政大、清大學生的參訪心得，他們分別是首次或二度造訪大陸，台大法研所學生何嘉霖說：「我以前對大陸的感覺一直是熟悉卻陌生的。我們過農曆年、吃中國菜，學習五千年的華夏文明。適逢馬先生訪陸，何其幸運我也終於有機會，用我的五官和雙腳，親身觀察、體會、認識大陸的模樣。」

政大外交所學生雍伯康表示，在與大陸學生交流過程中，他發現兩岸學生對於校園生活的追求其實大同小異，「我們一樣都會刷手機、刷社交媒體、找尋校園地方美食。」曾於2018年訪陸的清大人文社會學院學生周永秦則認為，對照兩次訪問經驗，兩岸學生互動依然熱情、親密、自然，「沒有因為近幾年兩岸更迫切緊張的關係與政治對抗而有所隔閡。」

何嘉霖分享，這次參訪令他印象深刻的便是「人」。舉例來說，各級台辦細心照顧，學生師長、鄉親朋友熱烈歡迎，他還特別提到：「乃至調整過辣度的重慶小火鍋」。何嘉霖表示，透過本次出訪交流，「我發自內心感覺到兩岸人民間，存在出於赤誠的互信與欣賞。」

馬英九此行參訪了多個抗日戰爭遺址，對此，學生們亦表達對抗戰歷史的看法。周永秦談到，台灣雖然有教抗戰歷史，但受民進黨「去中國化」政策影響，中國史篇幅減少，「廣泛理解不同國家民族的發展始末，固然不是壞事，但犧牲部分中國歷史，還是感到可惜。」

雍伯康批評，民進黨去中國化是非必要，且浪費行政資源，他還提到，近年課綱對抗日戰爭越來越輕描淡寫，轉而強調當代台灣史以及和日本的友好關係，「這相當不尊重歷史事實」。何嘉霖則認為，「去中國化」實質上並不可能，也毫無意義，「我們應該思考如何在全體中國人的努力下推動中國不斷進步，使中華文化正向地演繹，使舉世欽慕、心嚮往之。」

然而，政大亞太研究英語碩士學位學程學生袁筱婷則從另一角度，表達參訪遺址的感受，她說：「我感受到這是中華民族歷史上無法忘卻的記憶，同時也在提醒我們戰爭的殘酷。」

馬英九於3月底、4月初訪陸，同行率「大九學堂」台生前去教育交流。圖為「大九學堂」學員與武大師生在台下齊聚一堂。(中央社)
馬英九於3月底、4月初訪陸，同行率「大九學堂」台生前去教育交流。圖為「大九學堂」學員與武大師生在台下齊聚一堂。(中央社)

抗日戰爭 馬英九 清大

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