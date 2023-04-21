快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸外長秦剛：在台灣問題上玩火者 必自焚

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務委員兼外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。圖/解放日報
大陸國務委員兼外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。圖/解放日報

大陸國務委員兼外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。「我們要正告那些打著國際秩序旗號，幹著破壞國際公理勾當的勢力：台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。」

「中國式現代化與世界」藍廳論壇21日在上海北外灘世界會客廳舉辦，秦剛出席論壇開幕式並發表主旨演講，上海市委書記陳吉寧，金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫，埃及前總理沙拉夫等多名外國政要、中外知名專家學者和工商界代表以及外國駐華使節、國際組織駐華代表、國際媒體代表出席論壇。

秦剛表示，最近經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰「基於規則的國際秩序」、「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」、「破壞台海和平穩定」。這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。

秦剛稱，在遵守聯合國憲章宗旨和原則、國際法和國際關係基本準則方面，中國的記錄是最好的。「我們無需有的國家或國家集團提醒。是誰對聯合國合則用、不合則棄，是誰在破壞國際秩序，是誰在搞霸權霸淩霸道，自有公論。」

秦剛強調，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分,《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。

他說，「今天，破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是『台獨』分裂勢力以及少數企圖利用『台獨』的國家。他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、『和平分裂』中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。」

此次論壇由中國公共外交協會、中國人民外交學會和上海市政府共同主辦，將圍繞「中國式現代化與世界」主題舉行三場論壇和一場工商界午餐會，就中國新發展推動全球治理，人文交流互鑒，堅持高水準開放等議題進行交流。

秦剛 上海 台海

延伸閱讀

談訪中行 德國外長：北京漸成為體制上競爭對手

陸外長秦剛通話以巴外長 表態願為和談「提供便利」

避免戰略誤判 秦剛系統性地向貝爾伯克闡述了台灣問題的立場

秦剛會見拉夫羅夫 稱繼續推動烏克蘭問題政治解決

相關新聞

陸文旅部長胡和平要求推動港澳台共同弘揚中華文化

依據大陸文化和旅遊部官方微信公眾號「文旅之聲」昨深夜訊息，大陸2023年文化和旅遊部、國家文物局對外及對港澳台工作會議昨...

隨馬英九訪陸 「大九學堂」台生：兩岸交流沒有隔閡

前總統馬英九於3月底、4月初時訪陸，同行率「大九學堂」台生前去教育交流。中共官媒「環球網」21日推出報導，呈現4位學生的...

大陸外長秦剛：在台灣問題上玩火者 必自焚

大陸國務委員兼外交部長秦21日上午出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇時表示，維護國家主權和領土完整天經地義。...

秦剛：不能因為自己到達現代化彼岸 就過河拆橋

大陸國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。據大陸外交部網站消息，秦剛表示，...

港媒：馬來西亞歡迎香港加入RCEP

據報導，馬來西亞政府歡迎香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）

內捲研究室／從風裡趕出刀子…「外賣詩人」跑15萬公里寫4000首詩

整個中國大地上，有一群人每天奔跑在大街小巷，他們有個名號叫「小哥」，這一群人去年也有自己的節日了。2022年的5月18日，浙江省郵政管理局與浙江日報報業集團主辦首屆「小哥節」揭幕，因為浙江是個快遞大省，2021年快遞量達到227.8億件，比得上一整個美國的快遞量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦