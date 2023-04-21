秦剛：不能因為自己到達現代化彼岸 就過河拆橋
大陸國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。據大陸外交部網站消息，秦剛表示， 現代化是每個國家不可剝奪的權利，不是少數國家壟斷獨享的特權。不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障，更不能因為別國走不同的現代化道路，就打壓遏制阻斷。
大陸國家主席習近平亦向在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇致賀信。習近平指出，實現現代化是近代以來中國人民的不懈追求，也是世界各國人民的共同追求。一個國家走向現代化，既要遵循現代化的一般規律，更要符合本國實際、具有本國特色。
秦剛表示，中國不搞什麼大國競爭，「我們堅決維護的是自身的發展利益，是中國人民追求美好生活的權利。」他並指，中國尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對製造意識形態對抗，搞「新冷戰」，反對干涉內政、強加於人。
秦剛表示，中國維護全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。中國全力維護產供鏈穩定暢通，讓經濟全球化與各國現代化雙輪驅動、相得益彰。
秦剛表示，中國式現代化的成功，不是從天上掉下來的，也不是從地下冒出來的。「我們將更加積極地推進高水準開放。中國的現代化成果是在開放中取得的，也必將依靠開放走向未來。」
秦剛表示，中國將以舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會為契機，進一步深化與世界各國利益融合。「我們還將加大對全球發展合作的資源投入，盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，讓國際金融貨幣流通擺脫投機操控、制裁施壓的惡夢，回歸服務實體經濟、促進現代化的本源。」
「中國式現代化與世界」藍廳論壇由中國公共外交協會、中國人民外交學會和上海市政府共同主辦，近80國政府、智庫、媒體代表參加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言